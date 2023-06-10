Американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканала CNN заявил, что страны Запада встревожены из-за уничтожения российскими войсками немецких танков Leopard на Украине.

Западные эксперты с каждым днём все больше не верят обещаниям Украины об успешном контрнаступлении. Так в эфире американского канала CNN, один из журналистов находящихся на фронте Фред Плейтген показал кадры уничтоженной западной техники, которая была передана Украине, в том числе большое количество танков Leopard.

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Журналист подчеркнул, что ВСУ сталкиваются с мощным отпором российской армии. Журналист, так же рассказал, что такая ситуация на фронте может вызывать опасения у властей Вашингтона. Возможно в скором времени правительство США и других Европейских стран пересмотрят своё отношение к конфликту и будут склонять власти Украины и России к мирным переговорам.

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Но, не стоит обнадёживать себя, так как недавно появилась новость о выделении Пентагоном нового пакета военной помощи для Украины. Киев должен будет получить новые системы ПВО, а также различные боеприпасы и снаряды.