Сейчас, когда Украина начала свое контрнаступление, Запад пытается всячески поддержать её. Это заключительная «ставка», от которой зависят будущие позиции многих политиков. Ввиду всех событий, МО США объявило, что выделит Киеву новый пакет помощи, оцененный в $2,1 млрд. Соответствующее объявление уже размещено на сайте Пентагона.
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В данный пакет войдут так ожидаемые Киевом системы ПВО, а также множество боеприпасов.
Помощь предоставят в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. То есть, Киеву не просто «выдадут» технику и средства, а заключат контракты с предприятиями военного комплекса. Получается, что оборудование будет либо приобретено, или же выделено из запасов, а может и вовсе изготовлено.
ЗРК Patriot, которым так дорожит Киев, наконец получит боеприпасы. Также Украине направят БПЛА для разведки PUMA и выделят средства на обучение бойцов.
Перед этим прозвучало заявление о том, что сейчас Киев буквально решает собственную судьбу. Если контрнаступление завершится провалом, то поддержка со стороны Запада прекратиться.
За день до этого президент Америки Джо Байден рассказал о всех приложенных усилиях со стороны Европы, чтобы контратака не только состоялась, но и прошла успешно. Он настаивает на том, что финансовый поток на Украину не прекратиться, хотя спикеры палаты представителей Кевина Маккарти придерживаются совершенно противоположного мнения.
Похоже, что сейчас мы видим завершающий рывок украинских войск. Но президент РФ Владимир Путин утверждает, что российская армия сможет отразить все атаки ВСУ.