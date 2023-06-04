Никки Хейли, являющаяся кандидатом в президенты США, выступающей от Республиканской партии, озвучила своё желание. Она хочет перемирья с Россией. Уже вечером того дня её предвыборный штаб указал на допущенную ошибку. Об этом было заявлено в СМИ.
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Хейли, являющаяся постоянным представителем США при ООН, в ходе своего интервью говорила, что Америке следует стать ближе со всеми странами, в том числе РФ, чтобы укрепить глобальную безопасность.
Она обратила внимание на то, что азиатские страны образуют сильные союзы, и это может быть угрозой для их государства. К примеру, Саудовская Аравия налаживает контакты с КНР. Это может стать опасным уже в будущем. Чтобы иметь возможность противостоять подобным союзом, нужно заручиться поддержкой крупных государств, включая Японию, Израиль, а также Россию.
Заявление можно назвать вполне обнадеживающим, но уже в субботу заявили, что она допустила ошибку, «оговорившись».
Сейчас многое зависит от того, кто займет руководящий пост в США. Если президентом станет Рон Десантис, то о прекращении украинского конфликта предстоит забыть, он останется в неизменном виде. Другой претендент на пост, Дональд Трамп, обещает разрешить ситуацию в течение 24 часов.