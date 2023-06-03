Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что он готов к переговорам и контактам. Он утверждает, что будет не против наладить диалог, чтобы выполнить цели, стоящие перед РФ, иными способами, нежели СВО. Эти слова передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Сейчас Франция пытается созвать саммит, посвященный тематике мирного решения военного конфликта на Украине. Песков рассказал об этом во время своего интервью СМИ. Французский президент Макрон выступил с данным предложением, озвучив его и Зеленскому.
Песков в очередной раз подчеркнул, что Владимир Путин не отказывается наладить контакты, напротив, он будет рад решить нынешнюю ситуацию мирным путем. Президент России готов к диалогу не только с французским лидером, но и с главами других европейских стран.
СВО – вынужденная мера, к которой пришлось прибегнуть Москве. Если найдутся альтернативные варианты решения проблемы, Россия будет готова их обсудить. Сейчас западные государства, своими действиями, не оставляют почвы для мирных переговоров, продолжая снабжать Украину военной техникой и боеприпасами, тем самым лишь затягивая конфликт. Европе стоит прекратить «помощь», сделав первый шаг к установлению диалога.