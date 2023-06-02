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Обзор Mr Suns Hatbox - как Метал Гир 5, только про курьеров и в пикселях

Если взять несколько механик из Метал Гир 5, забавную историю, платформинг, пиксельную графику, интересные механики и добавить к этом огромное разнообразие оружия и шляп, то получится увлекательный инди-проект на несколько десятков часов.
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Пиксельная графика, интересная задумка и разнообразные механики – этими словами можно вкратце описать множество инди-продуктов, о которых вы навряд ли когда-либо слышали. Сегодняшним обзором я хотел бы немного просветить вас в этой теме и рассказать про игру Mr Suns Hatbox, которая смогла подарить мне несколько десятков весёлых часов.

Как всё безобидно начиналось

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Всё начинается довольно просто, Мистер Санс просыпается утром, открывает свой магазинчик, готовиться к новому рабочему дню и встречает курьера с посылкой. Наш герой расписывается за получение, как вдруг какие-то бандиты воруют ценнейшую «Шляпную коробку» и скрываются в неизвестном направлении.

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К счастью, Мистер Санс выбрал самый надёжный способ доставки, благодаря чему отважные курьеры готовы пожертвовать жизнью, лишь бы доставить посылку в целости и невредимости. Для достижения этой цели необходимо в подвале под магазином главного героя обосновать курьерскую базу и выполнять опаснейшие миссии.

Первым делом нам объясняют основы геймплея. Курьер-боец может спрыгнуть на противника и оглушить его, а затем обхватить его шею мощными руками и придушить. Если на противнике есть шляпа, то при прыжке она собьётся, но противник не застанится. Есть возможность пользоваться оружием ближнего боя, дальнего боя, щитами, огнестрелом и очень странными вещами. Так же во время миссий можно к оглушённым противникам и различным предметам привязывать шары (как в 5той части метал гира), чтобы доставить их на базу.

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По мере прохождения игры у вас будут открываться различные постройки. Так в начале вы сможете лечить своих бравых курьеров в госпитале и промывать мозги захваченным противникам в тюрьме (чтобы они перешли на вашу сторону), а уже ближе к середине игры у вас будет возможность отправлять отряд спецназов-курьеров на самостоятельные миссии и генно-модифицировать своих бойцов.

Я слепой на оба глаза

У каждого курьера (и у противника) есть свой уровень, который повышается с получением опыта на заданиях. На каждом новом уровне у бойца либо увеличивается максимальное здоровье, либо исчезает плохая черта характера (либо плохая не исчезает, а добавляется хорошая). При чём каждая черта может серьёзно менять геймплей за персонажа.

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Например, кто-то может часто моргать (в таких моментах у вас будет затемняться экран), кто-то страдает близорукостью (вы будете видеть лишь малую часть уровня), а кто-то ломает оружие после первого выстрела. Но в игре есть и довольно имбовые положительные характеристики: заморозка от касания, пуленеробиваемость, лечение сверх максимального хп и прочие. Поэтому открыв лабораторию вы сможете создать настоящую армию биомодифицированных солдат-курьеров. Есть только одно ограничение, у каждого бойца может быть максимум 6 характеристик.

Шляпа из замораживающей турели

Ещё одной важной составляющей геймплея являются шляпы, которые могут не только защитить от урона, но и съесть противника (шляпа-лягушка) или отправить его в нокаут (шляпа с боксёрской перчаткой). Есть шляпы отражающие пули, есть с установленными турелями, а есть и просто рофельные (подушка-пердушка, какашка, единорог). Так же стоит отметить большой арсенал оружия ближнего и дальнего боя, здесь есть и замораживающий лук, и посох для превращения в лягушку, и гранатомёт, и даже вентилятор.

Благодаря такому разнообразию характеристик, шляп и оружия вы можете для каждой мисси выработать собственную тактику или просто повеселится. Благо игра не пытается быть серьёзной. Так с некоторым шансом, ваш уровень может превратиться в комнату с батутами (или подушками-пердушками) или на нём внезапно исчезнут все противники.

Убивай, воруй, доставляй

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На миссиях в Mr Suns Hatbox вам предстоит убивать противников, воровать противников (и документы), доставлять посылки и спасать своих сородичей. В игре присутствуют 5 почти разнообразны локаций: замок – поднимаетесь вверх, библиотека – тоже вверх, подземка – спускаетесь вниз, поле – бежите вправо и облака – поднимаетесь вверх. Кажется, что всё довольно похоже, но это не так, к каждой локации и миссии нужно искать уникальный подход.

Например, миссию по доставке посылки на поле, можно с лёгкостью пройти благодаря шапке левитации: вы просто полетаете сверху локации, не поднимая тревогу и не вступая в сражение, что тоже важно. Потому, что когда вы проходите задание, без убийств или без тревоги вам начисляют значительно больше опыта, благодаря чему ваш боец становиться сильнее.

Помимо обычных миссий, в игре есть сюжетные «квесты», где вам необходимо достать корону, чтобы извиниться перед Мистером Сансом за задержку в доставке посылки и получить улучшения для базы.


Спойлер Босс Файта


Подводя Итоги

В общем Mr Suns Hatbox – это забавное пиксельное приключение на несколько часов, которое способно увлечь своим огромным разнообразием в предметах и комбинациях характеристик.

Рекомендую поиграть в неё всем любителям платформеров, пиксельных игр, серии метал гир и тем, кого она заинтересовала благодаря моему обзору)

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