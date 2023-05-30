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Капитализация чипмейкера NVIDIA впервые в истории превысила $1 трлн.
Акции компании дорожают на 5,5% в ходе торгов во вторник и торгуются на уровне $410,7 за бумагу. Благодаря растущему рынку ИИ компания увеличила прогноз выручки во втором квартале примерно до $11 млрд, что более чем на 50% превысило оценку Уолл-стрит ($7 млрд).
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В наше время, в эпоху цифровизации, занять бесспорное лидерство в связанным с этим сегментах крайне сложно. Но компании NVIDIA удалось. Её стоимость перевалила за $1 трлн, тем самым поставив личный рекорд.

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Теперь цена ведущего разработчика графических процессов преодолела баснословную сумму. Даже здесь затесался искусственный интеллект, ведь спрос на акции вырос после прогноза повышения прибыли на фоне развития и повсеместного использования электронных «мозгов».

Как утверждают данные биржи NASDAQ, 30 мая стоимость акций NVIDIA подскочила на 3,97%. На пиковой отметке они продавались всего за $404,91 за одну бумагу. Это абсолютный рекорд для компании.

Производитель вошел в девятку публичных корпораций, чья стоимость преодолела данный рубеж. На первом месте оказалась компания PetroChina из КНР, занимающаяся добычей нефти и газа. Событие произошло в 2007 году, когда корпорация вышла на фондовую биржу.

Что касается США, то здесь ожидаемым лидером оказалась компания Apple. Её стоимость перевалила за отметку $1 трлн ещё в 2018 году. Именно тогда отличилась ещё одна корпорация – Amazon. Следом проследовал один из гигантов своей отрасли Microsoft. Громкое событие произошло в апреле 2019 года.

За 2023 год акции компании NVIDIA, занимающейся производством чипов, адаптированных под сложные вычислительные задачи, выросли в цене на 166%. Только за прошедшую неделю стоимость скакнула на 25%. Это спровоцировало немалый переполох в компаниях, занимающихся ИИ, либо изготавливающими микросхемы.

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Как и предсказывалось, искусственный интеллект значительно повлияет на привычный уклад жизни. Это можно заметить даже в этом случае. Предполагается, что акции компания продолжат расти, дойдя до показателя $1,6 трлн уже в этом году, тем самым догнав материнскую компанию Google – Alphabet.

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