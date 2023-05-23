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«Образ будущего» опубликовал список российских знаменитостей, финансирующих ВСУ

Telegram-канал «Образ Будущего» опубликовал список известных личностей в России, которые, по данным источника, направляли средства на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Интернет полнится разнообразными слухами, интригами и сплетнями. Очередное громкое заявление журналистов «Образ будущего» вызвало громкий резонанс, ведь оно связано с известными российскими личностями.

С момента начала СВО общество России, равно как и шоу-бизнес, разделилось на два лагеря. Одна половина полностью поддерживает проведение данной операции, другая же относится с состраданием к ВСУ. И вот, журналисты информационного агентства «Образ будущего», смогли «докопаться» до правды, узнав список тех, кто финансирует Украину.

Перечень имён достаточно обширный. В нем встречаются как и не особо известные личности, так и популярные блогеры, предприниматели, даже политические деятели. «Верхушкой айсберга» можно считать Анастасию Ивлееву, Елену Блиновскую, Нюшу и Ивана Урганта. Всё эти люди являются медийными личностями, широко известными в России.

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В публикации информационного агентства указано, что перечень составлялся после целой череды тщательных проверок. В таком вопросе нельзя допускать клеветы, ведь в нынешние времена даже слух о причастности к ВСУ способен разрушить карьеру.

Сейчас перечень, составленный «Образом будущего», продолжают проверять. Официального подтверждения информации нет.

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всу блогеры блиновская знаменитости ургант ивлеева
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