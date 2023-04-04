4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал важное заявление. Он поделился успехами, достигнутыми в спецоперации. Благодаря высокоточным ударам удалось прервать изготовление вооружения для ВСУ. Также пострадало и снабжение противника.
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Министр рассказал, что российская армия успешно противостоит западному вооружению и технике. Какая-то часть уничтожается на поле брани, другая же перехватывается ещё на подступах к Киеву. За прошедшие 3 месяца 2023 года удалось уничтожить целый перечень всевозможного вооружения, в том числе артиллерийские системы M777 и так любимые украинцами РСЗО HIMARS.
По словам Шойгу, сейчас освобождение Донбасса находится в самом разгаре. Основная точка соприкосновения в нынешних реалиях – Артемовск, он же Бахмут. Здесь постоянно ведутся бои, а российская армия постепенно вытесняет противника с насиженных позиций.
За день до этого ЗРК «Бук» успешно сбил американский реактивный снаряд GLSDB. Стоит ли говорить, что комплексы «Бук» представляют главную единицу ПВО на угледарском направлении. За 7 дней они могут сбить порядка 10 вражеских снарядов.