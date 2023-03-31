Генерал США в отставке Хертлинг заявил о необходимости восстановления сил ВСУ

"Военные силы Украины обретут огромное количество проблем при проведении контрнаступательной кампании в апреле и мае". Об этом рассказал отставной генерал-майор Марк Хертлинг отметив, что украинским вооруженным силам необходим отдых.

реклама

"Вооруженным силам Зеленского необходим перерыв от войны. Их положение на фронте сейчас крайне сложное. Армии, которая по большей части состоит из новобранцев, необходимо перейти в наступление с новым оружием, а не отстреливаться из окопов. Для них это ещё хуже", - написал бывший генерал в Twitter.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Он так же сказал, что украинцы больше года пытаются оборонять свои территории и должны продолжать попытки "прорвать" российскую оборону, захватить и защитить новые населенные пункты. Майор на пенсии заключил, что "украинская армия в теории способна захватить небольшие территории, но она не сможет добиться серьёзных успехов в весеннем контрнаступлении".