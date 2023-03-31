"Военные силы Украины обретут огромное количество проблем при проведении контрнаступательной кампании в апреле и мае". Об этом рассказал отставной генерал-майор Марк Хертлинг отметив, что украинским вооруженным силам необходим отдых.
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"Вооруженным силам Зеленского необходим перерыв от войны. Их положение на фронте сейчас крайне сложное. Армии, которая по большей части состоит из новобранцев, необходимо перейти в наступление с новым оружием, а не отстреливаться из окопов. Для них это ещё хуже", - написал бывший генерал в Twitter.
Он так же сказал, что украинцы больше года пытаются оборонять свои территории и должны продолжать попытки "прорвать" российскую оборону, захватить и защитить новые населенные пункты. Майор на пенсии заключил, что "украинская армия в теории способна захватить небольшие территории, но она не сможет добиться серьёзных успехов в весеннем контрнаступлении".