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jackhalloween9
СМИ: Украина готовится заявить о готовности к мирным переговорам с Россией
Украина готовится заявить о готовности к мирным переговорам с Россией, подчёркивая важность устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, провёл переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа, чтобы обсудить возможные пути достижения мира. Основой переговоров станет формула Зеленского, включающая восстановление территориальной целостности Украины и гарантии безопасности.

Украина готовится заявить о своей готовности к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в украинском правительстве. Киев подчёркивает, что мирное соглашение должно быть устойчивым и долгосрочным, исключающим вероятность нового обострения конфликта. На повестке — восстановление территориальной целостности Украины и гарантии безопасности.

Важным шагом в этом направлении стал визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон. Он встретился с членами команды избранного президента США Дональда Трампа, включая предполагаемого вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и потенциального советника по национальной безопасности Майка Уолтца. На переговорах обсуждались пути урегулирования конфликта и роль США в мирных инициативах. Трамп ранее заявлял о намерении завершить конфликт в Украине в течение 24 часов после вступления в должность.

Украина намерена строить переговоры на базе формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским. Эта инициатива включает восстановление территориальной целостности, вывод российских войск и установление гарантий безопасности для Украины. Киев также планирует провести международный саммит с целью укрепления дипломатической поддержки со стороны союзников.

Со стороны России президент Владимир Путин подтверждал готовность к переговорам, но подчёркивал необходимость учитывать «новые территориальные реалии». Эти заявления свидетельствуют о сохраняющихся разногласиях между сторонами, которые могут стать ключевым препятствием для достижения соглашения.

Международное сообщество активно поддерживает диалог. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал к скорейшему прекращению огня и началу конструктивных переговоров. США, в свою очередь, продолжают координировать усилия с европейскими партнёрами, чтобы найти оптимальное решение для обеих сторон.

Ранее в июле 2024 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о готовности к переговорам с Россией, если Москва продемонстрирует добросовестный подход. Однако на тот момент никаких шагов в этом направлении не было сделано.

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