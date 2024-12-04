ВС РФ с помощью дрона уничтожили разведывательный пост ВСУ в Харьковской области. Объект представлял собой камеру видеонаблюдения на вышке связи, которую ликвидировали точным ударом. Кроме того, FPV-дроны уничтожили украинский танк, а артиллерия ликвидировала замаскированный опорный пункт с живой силой ВСУ.

Российские военные провели успешную операцию по уничтожению разведывательного поста Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Объект, представлявший собой камеру видеонаблюдения на вышке связи, использовался ВСУ для мониторинга прилегающих территорий. Средства воздушной разведки обнаружили объект, после чего с помощью боевого беспилотного летательного аппарата был нанесён точный удар, в результате которого камера и верхняя часть вышки связи были уничтожены.

Операция была выполнена подразделениями группировки войск «Север». В Минобороны РФ подчеркнули, что такие действия направлены на подавление разведывательных возможностей ВСУ в регионе. Опубликованные кадры подтверждают результативность удара, демонстрируя момент уничтожения объекта.

Помимо этого, с использованием FPV-дронов был уничтожен танк ВСУ, двигавшийся в районе лесополосы. Средства разведки также выявили замаскированный опорный пункт ВСУ, где находилось скопление живой силы украинских подразделений. После анализа данных артиллерийские расчёты нанесли прицельный удар, полностью ликвидировав объект.

Использование беспилотных летательных аппаратов и современных систем разведки позволяет российским военным эффективно выявлять и поражать объекты, минимизируя риски для личного состава. Такие операции показывают важность современных технологий на поле боя и подтверждают их значимость в текущей стратегии.