Великая Отечественная война стала периодом активного обмена технологиями между союзниками. Программа ленд-лиза позволила Советскому Союзу получать не только танки, самолёты и автомобили, но и современное стрелковое вооружение. Среди таких образцов были американский гранатомёт М1 «Базука» и британский PIAT — перспективные средства борьбы с танками. Однако в боевых условиях эти гранатомёты так и не нашли широкого применения в Красной армии.

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Почему советские военные отказались от этих видов оружия? Разберёмся в их особенностях, а также причинах, которые сделали их непригодными для советского фронта.

М1 «Базука»: первый массовый реактивный гранатомёт

Американская «Базука» стала первым массовым ручным гранатомётом с использованием реактивной тяги. Оружие было разработано в 1942 году и получило своё название из-за схожести с музыкальным инструментом. Конструкция состояла из лёгкой стальной трубы, через которую выстреливался снаряд с кумулятивным зарядом, способным пробивать до 100 мм брони.

Технические характеристики

Вес: 5,9 кг.

Длина: 1,37 метра.

Калибр: 60 мм.

Скорость полёта гранаты: 82 м/с.

Эффективная дальность стрельбы: 150 метров.

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На бумаге «Базука» выглядела как идеальное средство борьбы с бронетехникой. Кумулятивные снаряды позволяли поражать лёгкие и средние танки с относительно безопасной дистанции, а низкий вес облегчал её транспортировку.

Недостатки, выявленные в СССР

После поступления партии «Базук» по ленд-лизу в 1943 году Красная армия провела их испытания. Результаты оказались неудовлетворительными. Первым существенным недостатком стала низкая надёжность боеприпасов: в условиях русской зимы гранаты часто отказывали. Температурные перепады выводили из строя пороховой заряд, делая оружие непригодным для боя.

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Кроме того, гранатомёт показал низкую точность стрельбы. Скорость гранаты была недостаточной для эффективного поражения движущихся целей, а воздушные потоки и ветер часто отклоняли снаряд от траектории. Это делало оружие малополезным в условиях открытых пространств Восточного фронта.

Отдельной проблемой стала опасность для оператора. Пороховые газы, вырывавшиеся из задней части ствола, могли вызвать ожоги или травмы, а вспышка при выстреле демаскировала позицию стрелка, делая его мишенью для противника.

PIAT: британская альтернатива

PIAT, разработанный в Великобритании в 1942 году, был попыткой создать компактное противотанковое средство для пехоты. Оружие представляло собой стальную трубу с пружинным механизмом, выталкивающим гранату. После выстрела срабатывал заряд, придающий гранате дополнительную скорость.

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Технические характеристики

Вес: 15 кг.

Калибр: 83 мм.

Дальность стрельбы: 100 метров (прицельная) и до 300 метров (максимальная).

Пробивная способность: до 75 мм брони.





PIAT считался простым и дешевым в производстве, но его эксплуатация оказалась сложной. Перед первым выстрелом стрелок должен был вручную взвести затвор, что требовало значительных усилий — до 100 кг. Это делало оружие неудобным для слабых или раненых бойцов.

Почему PIAT не прижился

Испытания PIAT в СССР выявили его низкую надёжность и ограниченную эффективность. Гранаты часто не срабатывали, а дальность стрельбы заставляла бойцов приближаться к танкам почти вплотную, что увеличивало риск. Кроме того, оружие показало себя ненадёжным в зимних условиях: пружинный механизм замерзал, а гранаты теряли свои боевые качества.

Советская альтернатива: противотанковые ружья

Противотанковые ружья, такие как ПТРД (Противотанковое ружьё Дегтярёва) и ПТРС (Противотанковое ружьё Симонова), стали основными средствами борьбы с танками в арсенале Красной армии. Разработанные в начале Великой Отечественной войны, они представляли собой крупнокалиберные винтовки, стреляющие бронебойными пулями. Оружие было достаточно простым, чтобы его могли использовать даже неопытные бойцы после минимального обучения.

Особенности конструкции и применения

ПТРД, разработанное в 1941 году, имело однозарядный механизм и стреляло боеприпасами калибра 14,5 мм. Оно было способно пробивать броню толщиной до 35–40 мм на дистанции до 300 метров, что делало его эффективным против лёгких и средних танков начала войны, а также бронетранспортёров и автомашин противника. ПТРС, появившееся чуть позже, имело более сложную конструкцию с полуавтоматическим механизмом, что позволяло вести более быстрый огонь. Это преимущество особенно проявлялось в ситуациях, требующих быстрого поражения нескольких целей.

Эти ружья были просты в производстве, что позволяло выпускать их в больших количествах. За годы войны заводы СССР произвели более 400 тысяч ПТРД и ПТРС, обеспечивая фронт необходимым вооружением. Оружие было лёгким для переноски: ПТРД весило около 17,3 кг, а ПТРС — 20,3 кг. Это позволяло бойцам маневрировать даже в условиях плотного боя.

Преимущества противотанковых ружей

Основным преимуществом противотанковых ружей была их универсальность. Помимо уничтожения танков, они широко использовались для поражения слабозащищённых целей: грузовиков, артиллерийских орудий и пулемётных точек. На близких дистанциях бронебойные пули могли пробивать укрепления и укрытия, за которыми находился противник.

Кроме того, ружья оказались эффективными в условиях городских боёв. Используя их с верхних этажей зданий или из-за укрытий, солдаты могли поражать танки, нацеливаясь на уязвимые места: крышу, двигатель или гусеницы. Это увеличивало их ценность как мобильного и универсального оружия, способного решать множество тактических задач.

Тактическая гибкость и адаптация

Советские бойцы быстро адаптировались к использованию противотанковых ружей, интегрировав их в свою тактику. Часто ружья использовались группами, что позволяло концентрировать огонь на одной цели и повышать вероятность её уничтожения. Например, одна группа могла вести огонь по гусеницам танка, чтобы обездвижить его, а другая — атаковать корпус или башню.

Экипажи танков противника также воспринимали противотанковые ружья как серьёзную угрозу. Даже если ружьё не пробивало броню, оно могло вывести из строя важные элементы машины, такие как оптические прицелы или двигатели. Это заставляло танкистов быть более осторожными и снижало их эффективность на поле боя.