Легендарная стратегия Total War: Empire получила новую жизнь на мобильных устройствах iOS и Android.

Total War: Empire, одна из самых известных стратегий от Creative Assembly, теперь доступна для пользователей мобильных устройств iOS и Android. Перенос игры, выпущенной в 2009 году, стал возможен благодаря Feral Interactive, которая адаптировала легендарный проект для сенсорных экранов, улучшив интерфейс и оптимизировав управление под смартфоны и планшеты.

Игрокам доступна полноценная «Большая кампания», в которой они могут выбрать одну из 11 великих держав XVIII века и попытаться достичь мирового господства. Основное внимание уделено развитию дипломатии, контролю за торговыми маршрутами и сражениям как на суше, так и на море. Морские битвы, ставшие одной из главных особенностей игры, позволяют игрокам управлять целыми флотами, обеспечивая контроль над важными морскими путями. Дополнительно включена кампания «Дорога к независимости», в которой пользователи могут возглавить американских колонистов в их борьбе против британского господства.

Мобильная версия Total War: Empire стоит $19,99 и уже стала одной из самых популярных премиальных стратегий в App Store и Google Play. Feral Interactive также анонсировала выход дополнительного контента под названием «The Warpath Campaign», который добавит новые фракции, уникальные юниты и расширит карту кампании.

Пользователи в России и Беларуси, однако, столкнулись с ограничениями на покупку игры из-за санкций. Тем не менее, мобильный релиз получил положительные отзывы во всем мире. Игроки хвалят качество адаптации, сохранение духа оригинальной игры и впечатляющую масштабность, несмотря на перенос на мобильные платформы.

Релиз Total War: Empire на мобильных устройствах подтверждает, что даже самые сложные стратегии могут быть адаптированы для современных технологий.