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«Акула» против «Огайо» - как СССР построил крупнейшую подлодку в мире

В годы холодной войны СССР и США соревновались не только в космосе, но и под водой. Одним из символов этого противостояния стала подводная лодка проекта 941 «Акула» — крупнейшая субмарина в истории флота. Сравнимая по размерам с девятиэтажным домом и вооружённая баллистическими ракетами, она стала настоящим гигантом мирового подводного флота. Но зачем в СССР построили такую огромную подлодку?
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В современности далеко не каждый вспомнит, что СССР однажды создал крупнейшую подводную лодку в мире, которая, помимо впечатляющих размеров, отличалась и мощным вооружением. Эта субмарина, известная как «Акула», до сих пор вызывает интерес и восхищение у любителей истории флота. Зачем же в Советском Союзе построили такую огромную подлодку, равную по высоте девятиэтажному дому? Давайте разберемся в причинах и целях создания этой невероятной машины.

«Акула» — гигант советского флота

В середине 1970-х годов судостроительное предприятие «Севмаш» приступило к созданию новой подводной лодки, которая должна была занять особое место в истории советского ВМФ. Проект, известный под названием «Тайфун» (прозванный «Акула»), стал самой масштабной разработкой своего времени. На постройку первого экземпляра ушло около четырёх лет, и в 1981 году субмарину спустили на воду, а спустя год она стала полноценной частью флота. Советское руководство планировало построить не менее десяти таких субмарин, однако в итоге было изготовлено только шесть.

Подводные лодки проекта 941 «Акула» получили статус крупнейших за всю историю мирового подводного флота. Они были способны поразить своей мощью и масштабами. Водоизмещение этих гигантов составляло:

  • Над водой — 23,2 тыс. тонн;

  • Под водой — 48 тыс. тонн.

Для сравнения, водоизмещение основного соперника — американской субмарины «Огайо» — составляло 16 тыс. тонн на поверхности и 18 тыс. тонн под водой. Высота «Акулы» равнялась высоте типового девятиэтажного дома (25 метров), а длина — 173 метра, что соответствует высоте 50-этажного здания. В ширину субмарина достигала 23 метров. Настолько масштабные габариты делали её настоящим «подводным городом», и, без преувеличения, она стала символом могущества советского флота.

Почему «Акула» была такой большой?

Масштабы подводной лодки не были продиктованы желанием создать что-то помпезное. Основная цель такого гигантского размера заключалась в том, чтобы разместить на борту 20 баллистических ракет Р-39. Эти ракеты могли поражать цели на расстоянии свыше 9 тысяч километров, что делало «Акулу» мощной частью советской ядерной триады. В отличие от американской подлодки «Огайо», ракеты Р-39 были крупнее и тяжелее, что потребовало создания больших отсеков для их размещения.

Несмотря на то, что американская субмарина «Огайо» обладала ракетами с большей дальностью полёта, советская «Акула» имела свои преимущества. Огромные размеры позволяли разместить улучшенные системы жизнеобеспечения и обеспечивали высокую автономность плавания — до 180 суток. Это давало возможность длительное время находиться в открытом океане, скрываясь подо льдами Арктики, что существенно затрудняло обнаружение субмарины противником.

Кроме того, размеры «Акулы» позволяли сделать её более устойчивой и плавучей, что снижало риск потери субмарины при аварийных ситуациях. Корпус лодки состоял из двух основных прочных отсеков, каждый из которых имел независимую систему жизнеобеспечения, что повышало безопасность экипажа. Такая конструкция делала «Акулу» уникальной по сравнению с другими подводными лодками своего времени.

Сравнение с «Огайо» и другими подлодками

Подлодки класса «Акула» имели серьёзные отличия от американских «Огайо», как в плане конструкции, так и вооружения. В то время как американская подлодка была более компактной и имела ракеты с большей дальностью действия, советская субмарина обладала бо́льшим числом преимуществ с точки зрения безопасности и устойчивости. Обладая двумя прочными корпусами, «Акула» могла выдержать значительные повреждения и сохранять работоспособность в экстремальных условиях.

Помимо баллистических ракет, подлодка была вооружена торпедами и противокорабельными крылатыми ракетами. Субмарины проекта 941 также отличались улучшенными условиями для экипажа. Внутри подлодки было больше свободного пространства, чем в других аналогичных лодках, что позволяло создавать зоны отдыха и даже спортивные залы. 

Также стоит отметить, что на «Акуле» использовались передовые системы управления и навигации. Субмарина была оснащена современными на тот момент гидроакустическими системами, которые позволяли эффективно обнаруживать цели на значительном расстоянии и избегать столкновений с препятствиями.

Технические достижения и роль в истории

Подводные лодки типа «Акула» стали одним из символов «холодной войны» и гонки вооружений между СССР и США. Они создавались не только для выполнения военных задач, но и для того, чтобы продемонстрировать техническую мощь Советского Союза. Их огромные размеры и мощное вооружение должны были впечатлить потенциального противника и укрепить позиции СССР на мировой арене.

Создание таких субмарин потребовало значительных инженерных усилий и внедрения передовых технологий. В частности, лодки оснащались уникальными по тому времени реакторными установками, которые обеспечивали не только движение под водой, но и автономность на протяжении долгих месяцев. Системы подавления шума, использовавшиеся на «Акуле», также были значительно улучшены по сравнению с предшествующими проектами. Это снижало вероятность обнаружения субмарины противником и делало её более безопасной во время боевых патрулирований.

Своей задачей — стать частью ядерной триады — «Акула» справилась успешно. Она обеспечивала баланс сил, патрулируя северные воды и скрываясь подо льдами Арктики. Несмотря на свои размеры и некоторые недостатки, такие как высокая стоимость эксплуатации и сложность в обслуживании, «Акула» стала настоящей легендой советского флота.

Сегодня подводные лодки этого класса выведены из эксплуатации. Из шести построенных субмарин долгое время на вооружении оставалась только одна, но и она была окончательно списана в 2023 году. Тем не менее, память о них сохранилась, и «Акула» по-прежнему остаётся символом эпохи и напоминанием о том времени, когда две сверхдержавы соревновались за мировое превосходство.

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