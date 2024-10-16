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Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан

Во время Великой Отечественной войны немецкие солдаты часто грабили местное население на оккупированных территориях, но были вещи, которые они по разным причинам не трогали. Этот факт раскрывает неожиданные детали их поведения и позволяет глубже понять условия жизни мирных жителей.
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Во времена Второй мировой войны немецкие солдаты, захватывая советские территории, зачастую прибегали к грабежам и мародерству среди местного населения. Особенно часто это происходило в сельской местности, где такие действия было проще осуществить. Официально этот процесс назывался "максимальным использованием местных ресурсов", что по сути означало принудительное отнятие у крестьян всего необходимого для обеспечения нужд солдат. Однако, несмотря на повсеместные грабежи, есть свидетельства о том, что некоторые вещи немецкие солдаты всё же не забирали у мирных жителей.

О мародерстве более подробно

Известно, что в начале войны немецкое командование рассылало специальные инструкции для войск. Эти памятки носили название "О трофейном имуществе", и в них содержались указания, поощряющие грабежи у гражданского населения. В инструкциях солдатам предписывалось забирать всё, что могло оказаться полезным для армии: продовольственные запасы, животных, одежду и другие предметы первой необходимости. Причём, вся захваченная добыча поступала в распоряжение той группы, которая её захватила.

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Таким образом, солдаты имели практически полную свободу действий, что делало их поведение по отношению к местным жителям крайне жестоким и бесцеремонным. Однако, несмотря на это, есть немало свидетельств о том, что некоторые продукты и предметы они оставляли нетронутыми, и даже в таких условиях не всё отнималось подчистую.

Что забирали в первую очередь

Свидетельства жителей, переживших оккупацию, помогают более подробно понять, что именно обычно забирали у местного населения. В первую очередь, всегда изымались алкогольные напитки — их солдаты уносили без колебаний. После алкоголя шли яйца и молочные продукты, такие как молоко, творог и сметана. Хлеб, мясо и сало также отбирались в больших количествах, ведь это были основные продукты питания.

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Но особое внимание уделялось животным. Немецкие солдаты безжалостно забирали всех сельскохозяйственных животных, включая рогатый скот, свиней и домашнюю птицу. Причём захват животных не всегда заканчивался их немедленным уничтожением. Иногда захваченные хозяйства облагали своеобразным "налогом": крестьяне должны были ежедневно поставлять определённое количество яиц, молока и других продуктов. Невыполнение этого требования грозило расстрелом, но и выполнение его было почти невозможно.

Тем не менее, бывали исключения, и они касались преимущественно определённых регионов. В частности, в Прибалтике и западных областях Украины отношение немецких солдат к местным жителям было несколько иным. Эти территории зачастую проявляли более лояльное отношение к нацистской Германии, что отражалось и на поведении оккупантов. Здесь продукты и домашний скот не всегда забирали силой, иногда их обменивали на товары, привезённые немецкими солдатами. В таких случаях в качестве предметов обмена с немецкой стороны выступали еда из пайков, обувь, одежда или сигареты.

Что немцы не трогали

Несмотря на жёсткую систему грабежей и мародёрства, были и продукты, которые немецкие солдаты практически никогда не отбирали у местных жителей. Одним из таких продуктов была окрошка. Оказалось, что этот популярный в России холодный суп на основе кваса был для них абсолютно непонятным и непривлекательным блюдом. Для немецких солдат квас казался чем-то вроде дешёвого пива, и они не могли понять, почему его смешивают с различными продуктами. Окрошка воспринималась ими как еда бедняков и не представляла никакой ценности.

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Ещё одним продуктом, который редко привлекал внимание немецких солдат, были грибы. Здесь важно отметить, что речь шла не о всех грибах, а только о тех, которые солдаты сами не могли отличить и опасались, что местные могут их отравить. Известно, что некоторые селяне умышленно подкармливали солдат поганками, после чего те стали с опаской относиться к незнакомым грибам, особенно маринованным.

Кроме того, почти никогда не забирали и вяленую рыбу. Этот способ обработки рыбы был для немцев непривычным, и они считали её испорченной. Некоторые солдаты, разобравшись, что это за продукт, всё же брали его, однако часто такие попытки приводили к печальным последствиям: местные жители специально засаливали рыбу таким образом, чтобы она вызвала пищевое отравление.

Что происходило с остатками продуктов

Особенно тяжело для ограбленных крестьян было то, что продукты, которые солдаты не успели съесть или забрать с собой, зачастую просто выбрасывались. У немцев, похоже, не возникало даже мысли о том, чтобы передать остатки пищи беженцам или пленным. Молоко просто выливали на землю, мясо могли выбросить в колодец, что делало его недоступным для повторного использования. Таким образом, еда, которая могла бы помочь нуждающимся, намеренно уничтожалась, лишь бы не досталась никому.

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Интересно, что за всё время войны не зафиксировано ни одного случая, чтобы немецкие солдаты вернули продукты или вещи, которые они отобрали у мирных жителей. Мародёрство и уничтожение запасов стали неотъемлемой частью оккупационной политики нацистов на захваченных территориях.

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