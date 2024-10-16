Во времена Второй мировой войны немецкие солдаты, захватывая советские территории, зачастую прибегали к грабежам и мародерству среди местного населения. Особенно часто это происходило в сельской местности, где такие действия было проще осуществить. Официально этот процесс назывался "максимальным использованием местных ресурсов", что по сути означало принудительное отнятие у крестьян всего необходимого для обеспечения нужд солдат. Однако, несмотря на повсеместные грабежи, есть свидетельства о том, что некоторые вещи немецкие солдаты всё же не забирали у мирных жителей.

О мародерстве более подробно

Известно, что в начале войны немецкое командование рассылало специальные инструкции для войск. Эти памятки носили название "О трофейном имуществе", и в них содержались указания, поощряющие грабежи у гражданского населения. В инструкциях солдатам предписывалось забирать всё, что могло оказаться полезным для армии: продовольственные запасы, животных, одежду и другие предметы первой необходимости. Причём, вся захваченная добыча поступала в распоряжение той группы, которая её захватила.

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Таким образом, солдаты имели практически полную свободу действий, что делало их поведение по отношению к местным жителям крайне жестоким и бесцеремонным. Однако, несмотря на это, есть немало свидетельств о том, что некоторые продукты и предметы они оставляли нетронутыми, и даже в таких условиях не всё отнималось подчистую.

Что забирали в первую очередь

Свидетельства жителей, переживших оккупацию, помогают более подробно понять, что именно обычно забирали у местного населения. В первую очередь, всегда изымались алкогольные напитки — их солдаты уносили без колебаний. После алкоголя шли яйца и молочные продукты, такие как молоко, творог и сметана. Хлеб, мясо и сало также отбирались в больших количествах, ведь это были основные продукты питания.

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Но особое внимание уделялось животным. Немецкие солдаты безжалостно забирали всех сельскохозяйственных животных, включая рогатый скот, свиней и домашнюю птицу. Причём захват животных не всегда заканчивался их немедленным уничтожением. Иногда захваченные хозяйства облагали своеобразным "налогом": крестьяне должны были ежедневно поставлять определённое количество яиц, молока и других продуктов. Невыполнение этого требования грозило расстрелом, но и выполнение его было почти невозможно.

Тем не менее, бывали исключения, и они касались преимущественно определённых регионов. В частности, в Прибалтике и западных областях Украины отношение немецких солдат к местным жителям было несколько иным. Эти территории зачастую проявляли более лояльное отношение к нацистской Германии, что отражалось и на поведении оккупантов. Здесь продукты и домашний скот не всегда забирали силой, иногда их обменивали на товары, привезённые немецкими солдатами. В таких случаях в качестве предметов обмена с немецкой стороны выступали еда из пайков, обувь, одежда или сигареты.

Что немцы не трогали

Несмотря на жёсткую систему грабежей и мародёрства, были и продукты, которые немецкие солдаты практически никогда не отбирали у местных жителей. Одним из таких продуктов была окрошка. Оказалось, что этот популярный в России холодный суп на основе кваса был для них абсолютно непонятным и непривлекательным блюдом. Для немецких солдат квас казался чем-то вроде дешёвого пива, и они не могли понять, почему его смешивают с различными продуктами. Окрошка воспринималась ими как еда бедняков и не представляла никакой ценности.

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Ещё одним продуктом, который редко привлекал внимание немецких солдат, были грибы. Здесь важно отметить, что речь шла не о всех грибах, а только о тех, которые солдаты сами не могли отличить и опасались, что местные могут их отравить. Известно, что некоторые селяне умышленно подкармливали солдат поганками, после чего те стали с опаской относиться к незнакомым грибам, особенно маринованным.

Кроме того, почти никогда не забирали и вяленую рыбу. Этот способ обработки рыбы был для немцев непривычным, и они считали её испорченной. Некоторые солдаты, разобравшись, что это за продукт, всё же брали его, однако часто такие попытки приводили к печальным последствиям: местные жители специально засаливали рыбу таким образом, чтобы она вызвала пищевое отравление.

Что происходило с остатками продуктов

Особенно тяжело для ограбленных крестьян было то, что продукты, которые солдаты не успели съесть или забрать с собой, зачастую просто выбрасывались. У немцев, похоже, не возникало даже мысли о том, чтобы передать остатки пищи беженцам или пленным. Молоко просто выливали на землю, мясо могли выбросить в колодец, что делало его недоступным для повторного использования. Таким образом, еда, которая могла бы помочь нуждающимся, намеренно уничтожалась, лишь бы не досталась никому.

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Интересно, что за всё время войны не зафиксировано ни одного случая, чтобы немецкие солдаты вернули продукты или вещи, которые они отобрали у мирных жителей. Мародёрство и уничтожение запасов стали неотъемлемой частью оккупационной политики нацистов на захваченных территориях.