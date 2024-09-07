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Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для советского народа, потребовав мобилизации всех ресурсов страны. Несмотря на массовый патриотический подъем, некоторые граждане по разным причинам стремились избежать призыва, что создавало сложную и неоднозначную ситуацию в обществе.
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Великая Отечественная война (1941-1945) стала беспрецедентным испытанием для советского народа, потребовавшим мобилизации всех ресурсов страны. Миллионы граждан добровольно шли на фронт, движимые патриотизмом и желанием защитить Родину от нацистских захватчиков. Однако, как и в любом обществе, существовала и другая сторона – те, кто по разным причинам стремился избежать призыва. Эта тема долгое время оставалась табуированной в советском обществе, но сегодня мы можем взглянуть на нее более объективно, чтобы лучше понять сложность человеческих судеб в военное время. По официальным данным, за годы войны более 700 000 человек так или иначе уклонились от призыва или дезертировали, хотя реальные цифры, вероятно, значительно выше. Для сравнения, общее число мобилизованных в СССР за годы войны составило около 34,5 миллионов человек. Таким образом, даже по консервативным оценкам, уклонисты составляли около 2% от общего числа призывников.

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Причины уклонения от призыва были разнообразны и часто комплексны. Многие уклонисты происходили из семей, пострадавших от репрессий 1930-х годов. Для них советская власть ассоциировалась с несправедливостью и жестокостью, что порождало нежелание защищать такое государство. Некоторые граждане руководствовались религиозными убеждениями: представители ряда конфессий (например, свидетели Иеговы, баптисты-инициативники) отказывались брать в руки оружие по идеологическим соображениям. Страх смерти и инстинкт самосохранения также играли значительную роль – многие просто боялись погибнуть на фронте и искали любые способы остаться в живых. Те, кто уже прошел срочную службу до войны, нередко имели негативный опыт, связанный с низким уровнем подготовки и плохими условиями, что усиливало их нежелание возвращаться в армию. Кроме того, семейные обстоятельства часто становились причиной уклонения: некоторые не хотели оставлять семьи без кормильца, особенно если речь шла о многодетных семьях или пожилых родителях.


Методы уклонения от призыва были столь же разнообразны, как и причины. Одним из самых распространенных способов было получение "брони" – официального освобождения от призыва, которое выдавалось работникам стратегически важных предприятий и отраслей. Однако эта система была подвержена коррупции, и нередко "бронь" получали те, кто не имел на нее законного права. Показателен случай с братьями Старостиными, известными футболистами, которые были арестованы в 1942 году за участие в схеме по незаконной выдаче "броней". Им инкриминировали более 60 эпизодов посредничества в получении незаконных освобождений от призыва. Этот случай демонстрирует, как даже известные личности использовали свое положение для помощи желающим избежать фронта. Интересно отметить, что в Москве доля военнообязанных с "бронью" достигала 45%, в то время как в других городах этот показатель колебался в пределах 5-28%, что указывает на неравномерность распределения освобождений и возможные злоупотребления в столице.

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Другим распространенным методом было получение медицинского освобождения. Подкуп врачей для постановки диагноза, освобождающего от службы, был нередким явлением, несмотря на суровые наказания за подобные действия. Стоимость такой услуги могла доходить до 5000 рублей – огромной по тем временам суммы, эквивалентной нескольким месячным зарплатам квалифицированного рабочего. Распространенными "спасительными" диагнозами были язва желудка, туберкулез, пороки сердца и психические расстройства, особенно вялотекущая шизофрения. Врачи, участвовавшие в подобных схемах, рисковали не только свободой, но и жизнью, однако высокие ставки и отчаяние призывников создавали условия для процветания этой практики. Некоторые призывники шли еще дальше, прибегая к членовредительству: распространенными были случаи прострела ладони или стопы, ампутации пальцев, искусственного заражения различными болезнями. Такие действия часто приводили к инвалидности, но для некоторых это казалось предпочтительнее отправки на фронт.

Побег в отдаленные районы страны был еще одним способом избежать призыва. Многие уклонисты бежали в сельскую местность, особенно в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока, где было легче затеряться. Например, известен случай Ивана К. (имя изменено), 25-летнего жителя Москвы, который, узнав о приближающейся мобилизации, отправился к дальним родственникам в деревню под Красноярском. Там он прожил всю войну, работая в колхозе и выдавая себя за местного. После войны Иван вернулся в Москву, но был осужден на 5 лет за уклонение от призыва. Этот пример иллюстрирует, как некоторым удавалось избежать отправки на фронт, но также показывает, что даже годы спустя уклонистов могло настигнуть наказание. В некоторых случаях уклонисты объединялись в небольшие группы или банды, занимаясь грабежом и мародерством как в тылу, так и на оккупированных территориях. Эти группы представляли дополнительную проблему для властей, усугубляя и без того сложную ситуацию с правопорядком в военное время.

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Наказание за уклонение и дезертирство было суровым, что отражало серьезность ситуации и потребность государства в мобилизации всех доступных ресурсов. Согласно законам военного времени, дезертирство формально каралось расстрелом, хотя на практике наказание часто было менее жестоким. Виды наказаний включали отправку в штрафные батальоны, где шансы выжить были минимальны, лишение свободы в исправительно-трудовых лагерях на длительные сроки, понижение в звании и отправку на передовую с "волчьим билетом", что означало выполнение самых опасных заданий. Расстрел применялся в наиболее серьезных случаях или при повторном дезертирстве. По данным военной прокуратуры, за годы войны было осуждено около 994 000 военнослужащих, из них за дезертирство – 376 300, за членовредительство – 33 993. Всего было расстреляно (по всем статьям) около 157 000 человек. Эти цифры показывают масштаб проблемы и суровость наказаний, применявшихся в военное время.

Интересно отметить, что отношение к уклонистам и дезертирам в обществе было неоднозначным. С одной стороны, их действия рассматривались как предательство и трусость, особенно на фоне массового героизма и самопожертвования советских граждан. С другой стороны, в некоторых случаях люди сочувствовали уклонистам, понимая их мотивы и страхи. Это противоречие отражало сложность моральных дилемм, с которыми сталкивалось общество в условиях тотальной войны. В некоторых случаях местные жители укрывали дезертиров, особенно если речь шла о их родственниках или знакомых, что создавало дополнительные трудности для властей в борьбе с этим явлением.


После войны судьба уклонистов и дезертиров сложилась по-разному. Многие были амнистированы, особенно те, кто добровольно явился с повинной в первые послевоенные годы. Власти стремились к нормализации жизни в стране и интеграции всех граждан в процесс восстановления народного хозяйства. Однако клеймо "уклониста" или "дезертира" часто преследовало человека всю жизнь, затрудняя трудоустройство и социальную адаптацию. Многие были лишены возможности получить высшее образование, занимать руководящие должности или работать в определенных отраслях. Некоторые уклонисты, особенно те, кто сотрудничал с оккупантами, были осуждены на длительные сроки заключения или отправлены в ссылку. Их семьи также нередко подвергались дискриминации и социальному остракизму.

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Теги

история ссср вторая мировая война вов великая отечественная война
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Наши тоже гибнут. 1 к 2. быстрее это всё закончилось.
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всушники будут делать прорыв ещё один,этой осенью где-то,тяжёлых то танков они на курскую область,не пускали на прорыв,значит где-то готовят,они ещё одно наступление.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
ExtenZ
18:37
що за бред пишет этот агент 5-колонны ?
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
Иван Феночка
18:34
Эх вот бы сейчас заказывать товар доставкой вслепую и надеяться на идеальный товар, вместо того чтобы придти в магазин и сто раз осмотреть и убедиться в качестве, учитывая стоимость 4090.
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denacifikator
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10000+уже убитых всушников за месяц,в курской области,нихера себе успешный прорыв партизанский.Щас по лесам их отлавливают там. 16:52 07.09.2024 ВС России нанесли удар по военным ВСУ, укрывшимся в ле...
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
denacifikator
18:18
теперь,сперва до атлантики всё подзачистят,а там будет видно,колоть ли биг-бен.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
Alxndr
18:09
Интересный эксперимент, но в принципе давно известно, что тесты от GameGPU примерно тождественны тестам незабвенного Феникса. Все тот же Excel )))
Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
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