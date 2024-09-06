Антонио Страдивари — всемирно известный создатель скрипок, чье наследие стало бессмертным. Более 600 музыкальных инструментов получили уникальное звучание, которого не удается добиться другим мастерам. Так как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить?

Жизнь и наследие Антонио Страдивари

Антонио Страдивари родился в 1644 году в Кремоне, Италия. Этот город уже тогда был известен как центр изготовления струнных инструментов. Страдивари прожил долгую жизнь — 93 года, что было весьма необычно для того времени. За свою жизнь он создал более 1100 инструментов, включая скрипки, виолончели, альты, гитары и арфы. До наших дней сохранилось около 650 инструментов.

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Страдивари не просто создавал инструменты — он постоянно экспериментировал с их формой, размерами и материалами. Он стремился к совершенству звука, и каждый его инструмент был уникален. Интересно, что лучшие свои работы он создал в так называемый "золотой период" — между 1700 и 1720 годами, когда ему было уже за 60.

Как великий мастер начал создавать свои скрипки

Антонио Страдивари начал изучать создание скрипок у итальянского мастера по имени Николо Амати, и вскоре стал лучшим учеником. Именно ему Амати рассказал одну из важных хитростей создания этих музыкальных инструментов: струны должны быть изготовлены из кишок и жил ягнят, уникальным способом. Они вымачивались в растворе из мыла и щелочи, после сушились и скручивались.

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Для этого дела подходили не любые жилы. По учению Амати, качество и звучание струн зависело от таких особенностей, как:

возраст ягненка;

расположение пастбища;

время убоя и пр.

Свою собственную модель скрипки Антонио Страдивари создал, когда ему было уже 60, и именно она прославила его на века. Звучание музыкальных инструментов этого мастера было настолько уникальным, что некоторые люди были всерьез уверены, будто дерево для основы — это обломки Ноева ковчега.

Секреты мастерства Страдивари

Во первых это древесина. По результатам специально проведенных исследований, для создания своих скрипок Страдивари выбрал ели, которые росли высоко в горах, на сильном холоде. У таких деревьев очень высокая плотность, что, отчасти, и придает инструментам такое заметно отличительное звучание.

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Древесина выбиралась только в обработке высшего качества — правильно выдержанная в морской воде и хорошо просушенная. Также при обработке использовалось сложное химическое соединение, имеющее растительную основу. Однако ель применялась только для создания деки, а для дна мастер выбрал клен. Плюс, чурки он разделывал на секции. Этот вывод удалось сделать, судя по расположению годичных колец.

Интересно, что климат в период жизни Страдивари мог сыграть значительную роль в качестве древесины. Этот период совпал с так называемым "малым ледниковым периодом", когда зимы были особенно холодными и продолжительными. Это могло привести к образованию более плотной древесины с уникальными акустическими свойствами.

Лак для покрытия

Существует слух, что рецепт лака Страдивари случайно узнал в аптеке, после чего слегка видоизменил его с помощью «пыли из собственной мастерской и крылышек насекомых».

Еще одно поверье рассказывает о том, что лак был изготовлен из смеси смол деревьев, которые росли в разное время в лесах Тироля, а позже были вырублены подчистую.

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Правда куда прозаичнее. Учеными было установлено, что для покрытия своих чудесных скрипок Страдивари использовал обычный мебельный лак.

Однако само покрытие никак не влияет на звучание инструмента. Чтобы убедиться в этом, с одной из скрипок сняли лакированное покрытие, используя едкие смеси. Инструмент стал более тусклым на вид, но звучания не поменял. Кроме того, многие из скрипок во время реставрации в 19 веке перекрасили и это тоже ничего не изменило.

Изящность формы

Кремонский мастер использовал особую технику для выдалбливания деки. Каждая из его сохранившихся скрипок также отличается уникальностью рисунка отверстия и характерным обводом внешних линий. По заверениям историков, не найдется двух полностью идентичных по звучанию и рельефности скрипок руки Страдивари.

Страдивари уделял огромное внимание каждой детали своих инструментов. Он экспериментировал с толщиной дерева, формой и размером корпуса, расположением и формой f-образных отверстий. Все эти факторы влияли на резонанс и, следовательно, на звук инструмента.

Попытки разгадать секрет мастера

Не только ученые, но и музыканты по всему миру пытаются узнать секрет, который делал скрипки великого мастера такими уникальными. Еще при жизни Антонио Страдивари в народе ходили слухи о том, что он продал душу дьяволу в обмен на свое мастерство. Сегодня же некоторые люди утверждают, будто весь секрет в том, что его скрипки получают неповторимое звучание только спустя пару веков.

В 2001 году американским биохимиком из Техаса — Джозефом Нигиваре — было объявлено, что тайна Страдивари, наконец, разгадана. На базе проведенных опытов, ученый сделал вывод, что неподражаемое звучание всем скрипкам Страдивари придает бура. В ходе исследований удалось установить, что в процессе создания музыкальных инструментов деревянные заготовки поражались древоточцем. Чтобы защитить скрипки, мастер использовал буру. Этот химикат уплотнял молекулы древесины, меняя общее звучание инструмента. После смерти мастера бура перестала использоваться, поскольку в Северной Италии от древоточца уже избавились.

Однако эта теория, как и многие другие, остается лишь гипотезой. Другие исследователи предполагают, что секрет может крыться в особом составе грунтовки, которую Страдивари наносил на дерево перед лакировкой, или в уникальной технике сушки древесины.

Современные исследования

В последние годы ученые применяют все более сложные методы для изучения скрипок Страдивари. Они используют компьютерную томографию, спектральный анализ и даже методы, применяемые в судебной экспертизе, чтобы понять, что делает эти инструменты такими особенными.

Одно из недавних исследований показало, что древесина, использованная Страдивари, подвергалась воздействию грибков перед использованием. Это могло изменить структуру древесины на молекулярном уровне, что повлияло на акустические свойства инструментов.

Другое исследование, проведенное в 2022 году, обнаружило следы различных химических элементов в древесине скрипок Страдивари, включая алюминий, медь, натрий и кальций. Эти элементы могли попасть в древесину в результате обработки или из-за условий окружающей среды, в которых росли деревья.

Ценность скрипок Страдивари

Скрипки Страдивари сегодня являются не только музыкальными инструментами, но и ценнейшими произведениями искусства. Их стоимость может достигать нескольких миллионов долларов. Например, в 2011 году скрипка Страдивари "Леди Блант" была продана на аукционе за рекордную сумму в 15,9 миллионов долларов.

Многие выдающиеся музыканты мечтают играть на скрипках Страдивари. Среди счастливых обладателей таких инструментов были Никколо Паганини, Яша Хейфец, Ицхак Перлман и многие другие виртуозы.

Заключение

Тем не менее даже несмотря на применение современных технологий, до сих пор так никому и не удалось досконально повторить удивительное звучание скрипок великого Антонио Страдивари. Это означает только то, что истинный секрет великий мастер унес с собой в могилу.

Возможно, секрет Страдивари заключается не в каком-то одном факторе, а в уникальном сочетании множества элементов: качества древесины, мастерства изготовления, особенностей обработки материалов, и даже в том неуловимом элементе, который мы называем гением. Каждая скрипка Страдивари — это результат десятилетий опыта, бесконечных экспериментов и неустанного стремления к совершенству.





В конечном итоге, возможно, самый главный секрет скрипок Страдивари заключается в том, что они являются продуктом своего времени и места, созданным руками непревзойденного мастера, чье искусство было отточено до совершенства за долгие годы практики. И хотя мы можем продолжать изучать эти инструменты, возможно, их истинная магия всегда будет оставаться для нас загадкой, добавляя еще больше очарования их уникальному звучанию.