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Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд

Новый фильм с Николасом Кейджем «Собиратель душ» обещал стать захватывающим хоррором о серийном убийце-оккультисте. За громкой рекламной кампанией и интригующим названием скрывается неожиданный киноопыт, который заставляет задуматься о природе современных ужасов и роли звездного актера в них. Этот фильм определенно не тот, которого ждали поклонники жанра.
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Николас Кейдж – актер с весьма необычной карьерой в Голливуде. Он принял участие в некоторых великолепных фильмах, которые на устах у многих до сих пор. Среди его наиболее известных работ – "Покидая Лас-Вегас", за которую он получил "Оскар", и "Без лица", где он блестяще сыграл вместе с Джоном Траволтой.

Тот же "Призрачный гонщик" действительно считается чуть ли не эталоном кино с антигероем. Этот фильм, основанный на комиксах Marvel, представил Кейджа в роли каскадера, заключившего сделку с дьяволом.

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Но ещё Кейдж известен своей любовью к съемкам в трэшовых или жутких фильмах. Эта тенденция особенно заметна в последние годы его карьеры. Среди таких работ можно отметить "Мэнди" и "Цвет из иных миров".

Как раз недавно вышла очередная картина с его участием – "Собиратель душ". На этот раз Кэйдж снялся в хорроре, где он играет таинственного пассажира, берущего в заложники водителя такси. Этот фильм продолжает серию необычных проектов в карьере актера.

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Начнем с сюжета

Подающая надежды агент ФБР Ли Харкер получила задание поймать серийного убийцу. После всех жутких преступлений никому не удалось даже улик найти, а про личность маньяка ходят лишь слухи. Позже выясняется, что убийца занимается практикой оккультизма. Уже достаточно крипово?

Главная сюжетная завязка – Ли и маньяк имеют тесную связь, так как девушка в прошлом практически стала его очередной жертвой. И теперь агенту придется продемонстрировать всё своё мастерство, игнорировать приказы начальства и мыслить неординарно, чтобы выйти на след убийцы.

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По описанию сюжет выходит довольно интересным. Есть крепкая детективная составляющая, жуткие элементы, загадочный потрошитель. Вот только удалось ли режиссеру Озу Перкинсу воплотить идею в полной мере? Не особо.

Минус фильма в том, что автор использовал стиль слоубёрнер. Это прием, когда в картине присутствуют долгие статичные планы, а сюжет развивается со скоростью черепахи. Все это нужно для накала атмосферы и погружения зрителя в происходящее на экране, параллельно провоцируя в его подсознании чувство тревожности.

Перкинс слегка переборщил с этим. Первые полчаса фильм выглядят слишком парадоксально: зрителей сходу ознакомили с ключевыми событиями, вывалив слишком много информации, а после медленно, даже нудно, подводят к развязке.

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Актеры и их игра

Актерская игра в фильме "Собиратель душ" представляет собой интересное сочетание хорошего и очень плохого исполнения. Эта неравномерность качества заметно влияет на общее восприятие фильма.

Сам Николас Кейдж, известный своей способностью полностью погружаться в роль, прекрасно исполнил роль маньяка. Ему удалось мастерски изобразить поехавшего фанатика, одержимого своими идеями. Кейдж демонстрирует свой фирменный стиль игры, балансируя на грани между харизматичным злодеем и безумцем. Его мимика, жесты и интонации создают образ по-настоящему пугающего антагониста. К сожалению, на этом плюсы заканчиваются, ведь даже сам Кейдж мелькает на экранах не так и часто, появляясь больше эпизодически. Это решение режиссера оставляет зрителя в желании увидеть больше игры талантливого актера.


Агент Харкер – девочка с травмами, которые демонстрируются на протяжении фильма. Актриса старается передать образ девушки с травматическим прошлым, которое постепенно раскрывается. Однако ближе к середине создается впечатление, будто она и вовсе не знает, зачем тут оказалась, и что нужно делать. Это может быть как намеренным выбором для отражения растерянности персонажа, так и недостатком режиссуры. Персонаж неплохо раскрыт с точки зрения предыстории и мотивации, но эмпатии не вызывает – максимум интерес. А ведь это ведущая роль, что делает такой результат особенно разочаровывающим.

Остальные герои и вовсе печальны в своем исполнении. Шеф ФБР, в исполнении Блэра Андервуда, будто просто следует репликам без какого-либо эмоционального вклада в роль. На его фоне размякший картон, лежащий в воде, более плавный и динамичный. Это особенно удивительно, учитывая опыт Андервуда в других проектах.

Мать героини тоже с "приветом". Она является религиозным фанатиком и проявляет глубочайшую обеспокоенность о состоянии и здоровье дочери. Для чего? Узнаем только в конце фильма. Проблема в том, что само переживание сыграно довольно... Паршиво. "Не верю!", как говорил Станиславский. Актриса не смогла убедительно передать эмоциональную глубину и сложность своего персонажа, что особенно заметно в сценах, требующих сильных эмоциональных реакций.

Ужасы хоть подвезли?

Хоррор-составляющая фильма "Собиратель душ" представляет собой интересное сочетание классических элементов жанра и попыток внести что-то новое. Атмосфера напряженности и тревоги создается с самого начала, благодаря мрачной цветовой палитре и зловещему музыкальному сопровождению.

В то же время все элементы хоррора – это банальные скримеры, которые показывают в момент пикового нагнетания атмосферы. Они слишком предсказуемые и от этого вообще не страшные. Фильм нельзя назвать именно ужастиком. Скорее он тревожный, местами даже неприятный, но не страшный.

Что по итогу?

У многих зрителей были откровенно завышенные ожидания от ленты. В этом можно винить агрессивную рекламу, выкатывающую тизеры с жуткими моментами. Правда, как оказалось, всё, что показали в трейлерах, это и есть ключевые сцены… Нового подвезли совсем чуть-чуть.

Атмосфера, медленно и скучно нагнетаемая на протяжении фильма, ближе к концу вызывает отторжение от картины, а не заинтересованность к ней. Режиссер умудрился испортить финал, в темпе выдав всю важную информацию за последние 10 минут хронометража.

Несмотря на это, фильму удалось собрать около $100 млн в прокате, при бюджете в десять раз меньше. Но это только благодаря имени Кейджа и удачной рекламе.

Фильм категорически не оправдывает ожидания. Зрители ожидают получить тяжелый детектив с жуткой составляющей, а по факту смотрят простецкое кино, оставляющее после себя чувство разочарования.

Общая оценка 5 из 10. Можно посмотреть только для общего ознакомления и ради Кейджа.

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Ты выводы из члена насосал, автор?
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