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jackhalloween9
NYT призвала Байдена выйти из президентской гонки после неудачных дебатов
Провально выступившему во время дебатов с Трампом Байдену стоит выйти из президентской гонки, это будет «величайшая общественная услуга», заявила редакция газеты. Она отметила, что демократ неспособен противостоять республиканцу.

Недавно прошли публичные дебаты Трампа и Байдена, в которых последний выступил практически с позором. Общественность, смотревшая выступление, считает, что Байдену необходимо завершить свою деятельность в качестве президента и снять кандидатуру с гонки, оказав тем самым всем огромную услугу. Сейчас демократ не в состоянии дать отпор республиканцу.

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В заявлении редакционной коллегии издания NYT написано, что ранее Байден был выдающимся президентом, способствовавшим развитию и процветанию государства. Он смог выполнить сложные долгосрочные задачи, а также устранить «раны», нанесенные руководством Трампа. Но сейчас ситуация изменилась. Лучшее решение, которое может принять Байден – это объявить о снятии кандидатуры с гонки. Ему не следует идти на второй срок.

В издании считают, что демократам следует пересмотреть кандидатуру их представителя и выдвинуть более сильную личность. Рейтинг Трампа постепенно превышает таковой у Байдена. Если всё так и продолжится, экс-президент вновь взойдет на пост.

#новости
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