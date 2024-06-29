Компания Porsche объявила о глобальном отзыве всех проданных электромобилей Taycan из-за потенциальной неисправности передних тормозных шлангов. Отзыв затрагивает более 150 000 автомобилей по всему миру, включая новейшую модель 2025 года.

Компания Porshe объявила, что отзывает все реализованные экземпляры электромобилей Taycan, так как присутствует угроза неисправности передних тормозов. По всему миру должны вернуть порядка 150 000 единиц техники, включая модель, вышедшую совсем недавно.

Taycan является первым подобным проектом немецкого автомобильного концерна. Эксперты корпорации установили, что у электромобиля существует значительный недостаток – проблемы с передними тормозами. Шланги, расположенные там, являются чрезмерно хрупкими. Они могут порваться в результате резкого торможения или неаккуратного вождения. Разрыв шланга приведет к утечке жидкости, что повлиять на мощность торможения.

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Согласно оценке экспертов, проблема потенциально присутствует лишь в 1% случаев, но автоконцерн решил не рисковать и отзывает реализованные экземпляры по всему миру. Также представители Porshe порекомендовали клиентам обращаться в официальные дилерские центры, чтобы заменить лопнувшие шланги на новые.

О проблеме начнет свидетельствовать мерцание сигнальной лампы на панели. Если это произошло, водителю необходимо как можно быстрее доехать до автосервиса, чтобы произвести замену тормозных шлангов. Если мерцание прекратилось, и сигнальная лампа окрасилась в сплошной цвет, человеку нужно аккуратно сбросить скорость, доехать до парковки или обочины, заглушить двигатель и вызвать эвакуатор, так как дальнейшее управление электромобилем может представлять опасность.