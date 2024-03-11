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jackhalloween9
Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в Красногоровке
Российская авиация при взаимодействии с подразделениями группировки "Юг" нанесла удар по укрепленной позиции ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке — городе к северу от Авдеевки, рассказал РИА Новости осведомленный источник, видео атаки имеется в распоряжении агентства.

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Российская авиация, объединившись с подразделениями группировки «Юг», ударила по позиции украинских сил на кирпичном заводе, расположенному на северном направлении от Авдеевки. Подробности предоставлены СМИ источником, приближенному к ситуации.

Украинские военнослужащие окопались на данном участке. Российская авиация «плотно» отработала по объекту.

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Красногоровка, находящаяся на севере от Авдеевки, является одним из важных пунктов. Украинские солдаты, находящиеся там, ведут постоянный обстрел территории ДНР. Захват данной области обезопасит Донецк, а также все прилегающие к нему населенные пункты.

Освобождение территорий ДНР сейчас является одной из приоритетных целей. Ещё в декабре прошлого года руководитель российского МО Сергей Шойгу доложил об освобождении Марьинки. Позже, в середине февраля, от него поступил отчет о взятии Авдеевки. Украинские войска понесли значительные потери в живой силе в ходе проводимой операции – около 1 500 человек.

#новости
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