В польской студии призвали игроков проявить чуть больше терпения касательно новостей о переиздании хоррора.

В ночь на 27 ноября команда Bloober Team, ответственная за разработку ремейка второго «Сайлент Хилла», опубликовала в социальных сетях скромное обращение к фанатам франшизы. Студия подчеркнула, что вместе с компанией Konami успешно трудится над проектом. Вскоре фанаты смогут увидеть продукт «высочайшего качества».

Разработчики решили рассказать о ходе работ по причине сомнений со стороны поклонников серии. Фанаты обеспокоены тем, сможет ли студия справиться с ремейком культовой части франшизы.

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Команда подчеркнула, что гордится возможность быть частью планов Konami. Разработчики, объединившись с партнерами, кропотливо работают над проектом, намереваясь довести его до высочайшего качества.

Сотрудники студии заверили игроков, что игра создается согласно графику. Трудности не возникли ни на одном из этапов.

Также разработчики в очередной раз акцентировали внимание на том, что не могут поделиться с общественностью большим количеством деталей. Японский издатель крайне категоричен в плане политики конфиденциальности и любые «утечки» происходят исключительно с его одобрения.

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Переиздание игры было анонсировано больше года назад. Проект должен выйти на две платформы – компьютеры и PS5. Но с того момента больше не поступало известий о работах над тайтлом. В марте текущего года руководитель студии рассказал, что с технической точки зрения хоррор находится в полной готовности.