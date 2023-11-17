Ранее, 22 октября, ЦАХАЛ сообщила о гибели своего военного в секторе Газа. Ранены оказались еще трое израильских солдат. Это произошло в результате удара противотанковой ракеты по танку и инженерной машине ЦАХАЛ.

Израильская армия потеряла 56 человек с момента начала операции «Железные мечи» на территории сектора Газа. Об этом стало известно из сообщения телеканала Al Jazeera.

В материале написано, что за прошедшие сутки погибло ещё трое израильских солдат. Вместе с ними общее число убитых достигло отметки в 56 человек.

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Ближе к концу октября от ЦАХАЛ поступило сообщение о гибели представителя израильской армии на территории Палестины. Ещё три бойца получили ранения. Это произошло из-за попадания противотанковой ракеты по бронированной единице и инженерной машине ЦАХАЛ.

Конфликт между двумя государствами длится с 7 октября. Все началось с того, что палестинские радикалы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по израильской территории, а после совершили «набег» на приграничные районы. С того же дня ЦАХАЛ придерживается политики ответных ударов.

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Палестинцы хотят отстоять границы двух государств, существовавшие ранее, но Израиль не согласен на эти условия.