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Ликвидация 128-й бригады украинских военнослужащих напоминает настоящую кровавую баню. Бойцы были уничтожены на Запорожском направлении. В рядах погибших числятся даже некоторые важных офицеры из руководящего состава. Подробности произошедшего раскрыты в материалах издания WP.
Ракетный удар поставил «крест» на жизни 19 солдат. В их число входило несколько офицеров, а также важнейшие бойцы данной бригады.
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Согласно сведениям западных СМИ, церемонию посетили порядка ста военнослужащих и сотрудников скорой помощи. Врачи, прибыв на место, рассказали, что подобная картина уже давно не встречалась на линии боевого соприкосновения.
Ранее в СМИ опубликовали сообщение о нанесенном российскими войсками ракетном ударе. Украинские военнослужащие прибыли на церемонию награждения в честь одного из праздников. В результате произошедшего есть жертвы и раненные. Пока от украинской стороны не последовало каких-либо заявлений или реакций.