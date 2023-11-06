Украинский лидер дал поручение своему офису начать подготовку к выборам в рамках конституционного срока, в последнее воскресенье марта.

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение о проведении выборов главы государства в марте следующего года. О происходящем поведал народный депутат Алексей Гончаренко.

Чиновник утверждает, что руководитель государства передал соответствующее поручение собственному офису. Подчиненные Зеленского должны начать подготовку к предстоящим выборам, чтобы уложиться в конституционный срок.

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Решение принято на основе требования со стороны зарубежных партнеров. Европейские лидеры утверждают, что отсутствие выборов поставит под сомнение легитимность правления Зеленского.

При этом Запад хочет, чтобы мероприятие прошло в мирной обстановке, и все граждане могли проголосовать. Согласно словам Гончаренко, решение принято согласно ряду задач, которые желают выполнить представители офиса президента.

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Ранее поступило заявление от руководителя МИД Украины. Он рассказал, что Зеленский раздумывает над необходимостью проведения выборов, взвешивает преимущества и недостатки такого решения.