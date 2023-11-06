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Украинский президент Владимир Зеленский принял решение о проведении выборов главы государства в марте следующего года. О происходящем поведал народный депутат Алексей Гончаренко.
Чиновник утверждает, что руководитель государства передал соответствующее поручение собственному офису. Подчиненные Зеленского должны начать подготовку к предстоящим выборам, чтобы уложиться в конституционный срок.
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Решение принято на основе требования со стороны зарубежных партнеров. Европейские лидеры утверждают, что отсутствие выборов поставит под сомнение легитимность правления Зеленского.
При этом Запад хочет, чтобы мероприятие прошло в мирной обстановке, и все граждане могли проголосовать. Согласно словам Гончаренко, решение принято согласно ряду задач, которые желают выполнить представители офиса президента.
Ранее поступило заявление от руководителя МИД Украины. Он рассказал, что Зеленский раздумывает над необходимостью проведения выборов, взвешивает преимущества и недостатки такого решения.