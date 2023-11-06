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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что военное руководство его страны рассматривают различные стратегии, пытаясь найти вариант, который поможет достичь успехов на линии боевого соприкосновения.
Сейчас высокопоставленные офицеры ВСУ работают над различными планами и продумывают операции, которые позволят прорвать российские рубежи или нанести серьезный урон.
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Во время своего выступления украинский руководитель отверг даже малейший шанс на проведение переговоров. Также он дал ряд комментариев о тупиковой ситуации на линии боевого соприкосновения. Согласно заявлениям Зеленского, у украинских военнослужащих ещё остались места для маневров.
Ранее стало известно, что руководитель ВСУ Валерий Залужный и украинский президент разошлись во мнении касаемо завершения наступления. Согласно материалам британской газеты The Times, Залужный считает, что контрнаступление подошло к концу. Сейчас важнее держаться за имеющиеся позиции.