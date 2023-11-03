Карта является собирательным образом Московского транспорта и содержит множество знакомых всем москвичам элементов от фирменных вывесок Московского метрополитена до электробусов и электропоездов «Москва».

Для проекта CS 2 была разработана специальная карта, называющаяся «Дептранс Москвы». Её посвятили столичному Департаменту транспорта. Московское ведомство рассказало об этом на собственном портале.

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Согласно заявлению разработчиков, карта является «собирательным образом московского транспорта». Сверху расположено депо для электробусов, снизу – станция метрополитена «Киберспортивная». Также на карте присутствует поезд, в который могут попасть геймеры.





Вместе с тем карту посвятили не только столичному ведомству, но и предстоящему турниру БКЛ. Его участники смогут ознакомиться с новинкой уже 11 ноября. Как только соревнование подойдет к концу, карта появится в свободном доступе.

Если смотреть на трейлер, то «Дептранс» является стандартной de-картой, где террористы преследуют цель установить и взорвать бомбу, а спецназовцам требуется помешать им.

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БКЛ – это первый российский турнир, проходящий по CS 2. Призовой фонд составляет один миллион рублей.