реклама
Израильский министр связи Шломо Кари принял решение о разрыве связи со Старлинк после заявления Илона Маска. Ранее американский предприниматель сообщит, что обеспечит спутниковую связь в палестинском анклаве. Представители Иерусалима считают, что данной возможностью воспользуется ХАМАС.
реклама
Отныне израильское ведомство не будет сотрудничать с Маском. Министерство связи не хочет быть причастным к компании, которая способствует деятельности боевиков. ХАМАС непременно воспользуется новой возможностью. Решение Илона Маска, согласно мнению Кари, является глупым и опрометчивым.
Министр порекомендовал добавить одно важное условие для предоставления спутниковой связи. ХАМАС должны освободить заложников, после чего получат интернет.
Как стало известно, палестинский министр связи приступил к переговорам с корпорацией Starlink. Ведомство добивается восстановления связи и интернета в секторе Газа.
Коммуникации исчезли из анклава в день, когда израильская армия нанесла массированный ракетный удар. ЦАХАЛ поразила все вышки связи, тем самым лишив анклав связи и интернета.
Согласно информации, отсутствие коммуникаций является препятствием даже для вызова скорой помощи. Раненые вынуждены самостоятельно добираться до госпиталей и больниц.