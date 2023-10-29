Маск заявил, что Starlink предоставит доступ к связи для международных организаций в секторе Газа. Одновременно с этим министр связи Палестинской национальной администрации сообщил, что администрация ведет переговоры со Starlink для восстановления связи в анклаве.

Израильский министр связи Шломо Кари принял решение о разрыве связи со Старлинк после заявления Илона Маска. Ранее американский предприниматель сообщит, что обеспечит спутниковую связь в палестинском анклаве. Представители Иерусалима считают, что данной возможностью воспользуется ХАМАС.

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Отныне израильское ведомство не будет сотрудничать с Маском. Министерство связи не хочет быть причастным к компании, которая способствует деятельности боевиков. ХАМАС непременно воспользуется новой возможностью. Решение Илона Маска, согласно мнению Кари, является глупым и опрометчивым.

Министр порекомендовал добавить одно важное условие для предоставления спутниковой связи. ХАМАС должны освободить заложников, после чего получат интернет.

Как стало известно, палестинский министр связи приступил к переговорам с корпорацией Starlink. Ведомство добивается восстановления связи и интернета в секторе Газа.

Коммуникации исчезли из анклава в день, когда израильская армия нанесла массированный ракетный удар. ЦАХАЛ поразила все вышки связи, тем самым лишив анклав связи и интернета.

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Согласно информации, отсутствие коммуникаций является препятствием даже для вызова скорой помощи. Раненые вынуждены самостоятельно добираться до госпиталей и больниц.