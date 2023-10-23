По данным разведывательных служб ISA и ЦАХАЛ, атакованы подземные туннели, в которых находились боевики ХАМАС, десятки оперативных командных центров, военные комплексы и наблюдательные пункты.

Израильские силы за один день уничтожили порядка трёх сотен военных объектов на территории сектора Газа. Подробности об этом представлены в публикации от представителей ЦАХАЛ.

Ракетные удары следуют только по военным объектам. Гражданская инфраструктура не была затронута.

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Согласно сводкам от службы разведки ISA и израильской армии, ЦАХАЛ удалось обнаружить местоположение боевиков, после чего по подземным туннелям ударили ракетами. Под землей располагается настоящий военный лагерь. Есть свыше десяти командных центров, разнообразные комплексы и пункты наблюдения.

Также израильские силы ударили по целям, препятствующим подготовке армии к наступлению. В перечень уничтоженных объектов попали различные наступательные и оборонные приспособления, в том числе минометы.

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Ранее от представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса поступило заявление о том, что наземная операция непременно состоится, если ХАМАС откажется сдаваться. Израиль требует от боевиков сложить оружие и отпустить пленников.