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Израильские силы за один день уничтожили порядка трёх сотен военных объектов на территории сектора Газа. Подробности об этом представлены в публикации от представителей ЦАХАЛ.
Ракетные удары следуют только по военным объектам. Гражданская инфраструктура не была затронута.
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Согласно сводкам от службы разведки ISA и израильской армии, ЦАХАЛ удалось обнаружить местоположение боевиков, после чего по подземным туннелям ударили ракетами. Под землей располагается настоящий военный лагерь. Есть свыше десяти командных центров, разнообразные комплексы и пункты наблюдения.
Также израильские силы ударили по целям, препятствующим подготовке армии к наступлению. В перечень уничтоженных объектов попали различные наступательные и оборонные приспособления, в том числе минометы.
Ранее от представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса поступило заявление о том, что наземная операция непременно состоится, если ХАМАС откажется сдаваться. Израиль требует от боевиков сложить оружие и отпустить пленников.