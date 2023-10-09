Компания Caviar показала новую коллекцию кастомизированных смартфонов

Caviar, отечественный производитель кастомизированных смартфонов из драгметаллов, выпустил новую линейку iPhone, названную «Россия». Пользователям предлагается три разновидности оформления устройств: «Флаг России», «Звезда» и «Двуглавый орел».

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Стартовая стоимость девайсов составляет 450 000 рублей, а достигает полумиллиона. Суммарно производитель планирует выпустить 300 образцов, каждого варианта будет всего по 99 единиц. Покупатели смогут приобрести как предыдущую модель iPhone, так и девайсы из недавно вышедшей 15-й серии.

Что касается самого оформления, то для него использовались высококачественные материалы. К примеру, модель с государственным флагом имеет корпус из чистого титана. Снизу задействованы декоративные материалы, подобранные в тон флага России.

«Звезда» является более дорогой разновидностью. Корпус сделан из ювелирного сплава, имеющего покрытие из золота. На крышке присутствует гравировка в виде Спасской башни с эмалированной красной звездой.

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Последняя модель наиболее качественная по исполнению. Корпус изготовлен из титана авиационного класса, присутствуют эмалированные детали. Для оформления лент было задействовано золото.