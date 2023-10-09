«Мы предупреждали!» — написал он, добавив, что утечка оружия с Украины привела к «организованному мировому хаосу».

Вооружение из пакетов военной помощи, поставляемой Америкой Украине, оказалось в ближневосточных регионах. Там его применяют для кровопролитных противостояний. Такое заявление сделал руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в собственном аккаунте в социальной сети.

Политик подчеркнул, что с его стороны были предупреждения о возможных последствиях неконтролируемой передачи оружия Украине. Теперь оно используется в разных местах, провоцируя хаос мирового уровня.

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В апреле нынешнего года поступили сведения от иностранного журналиста Сеймура Херша. Представитель СМИ известен тем, что проводит расследования, вскрывая даже самые скрытые факты. Херш рассказал, что на Украине присутствует значительная утечка зарубежного оружия. Американские поставки начали расхищать ещё на первых порах спецоперации, после чего боеприпасы, автоматы и прочие единицы снабжения продавались в европейские страны.