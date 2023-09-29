Midjourney изобразила центральных персонажей культового сериала так, если бы сцены экранизации цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина снимали в советскую эпоху. На самом деле съемки проходили в Северной Ирландии, Мальте, Хорватии, Исландии и Марокко. Давайте посмотрим, как изменилась атмосфера «Игра престолов» в духе Советского Союза.

Современные технологии научились воплощать даже самые необычные творческие идеи. Нейросеть воссоздала советскую эпоху на импровизированной съемочной площадке «Игры престолов». У Тириона Ланнистера, которого играет Питер Динклэйдж, даже взгляд поменялся. Будто теперь он вместо Ипполита из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» говорит: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!..».

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Рядом с сыном Тайвина Ланнистера сидит женщина с короткой стрижкой. В это трудно поверить, но это Дейенерис Таргариен. И если бы «Игру престолов» снимали в СССР, она была бы не матерью драконов, а матерью медведей. Советские женщины не носили откровенные наряды, поэтому дочь короля Эйриса II Таргариена и королевы Рейлы выглядит скромно. В этом костюме у нее даже нет намека на декольте.

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А это семья Ланнистеров. Если смотреть слева направо: Тирион, Серсея и Джейме. Персонажи запечатлены в ресторане. Они выглядят нарядно, что наталкивает на мысль, что дети Тайвина Ланнистера пришли на праздник. Все они не похожи на своих героев, но их имидж соответствует эпохе СССР. Сразу в глаза бросаются густые усы Джейме. Даже в этой вселенной рыцарь выделяется на фоне остальных.

Это вождь народов выступает за трибуной. В таком виде изобразили отважного рыцаря в изгнании, бывшего лорда Медвежьего острова Джораха Мормонта, роль которого исполняет Иэн Глен. Он старше многих персонажей «Игры престола», и благодаря богатому жизненному опыту понимает, как можно уберечь от опасности людей. Это не основной, но запоминающийся персонаж. Мужчина был женат, но его жена скончалась во время третьего выкидыша. Больше Мормонт не женился, но до конца жизни был предан Дейенерис Таргариен.

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И снова перед нами Тирион Ланнистер. Здесь он едет в машине и читает утреннюю газету. Midjourney подчеркивает, что этот персонаж интеллектуально развит. В «Игре престолов» у него была тяжелая судьба. Он долгое время комплексовал по поводу своей внешности, но потом перестал терзать себя из-за того, что не в силах изменить. Это позволило сконцентрироваться на своих достоинствах и стать временным десницей при короле Джоффри, десницей самопровозглашенной королевы Дейенерис Таргариен и десницей Брана Старка.

Младший из Ланнистеров, которые всегда платят свои долги, много раз сталкивался с неудачей и несправедливостью. Он понимает, каково это быть изгоем, которому никто не помогает. Тирион смог пережить волну предательства и стал лучшей версией себя, теперь он вдохновляет своим примером других граждан.

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Джон Сноу позирует в пальто на Красной площади в Москве. Роль сына Лианны Старк и Рейгара Таргариена, принца Драконьего Камня принесла Киту Харингтону широкую известность. Его персонаж ассоциируется с фразой: «Зима близко». У него развито чувство чести и долга, он открыто выступает за справедливость и готов во благо народа жертвовать собственными интересами.

Далее в обзоре ─ свадьба Дейенерис Таргариен и Кхала Дрого. По сюжету изначально она не хотела выходить замуж за него, но, узнав поближе вождя дотракийского народа, искренне полюбила его. Молодожены выглядят счастливой парой. Видно, что одежда недорогая, но персонажи одеты чисто и опрятно. Советские граждане тоже не носили роскошные одеяния, но следили за тем, чтобы вещи были чистыми и выглаженными, на них не было дыр и других изъянов.

Брат-близнец Серсеи Джейме Ланнистер не позирует на камеру, он выглядит задумчивым. Его беспокоят семейные проблемы. Персонаж изображен недоверчивым, смелым и волевым человеком. Его роль исполняет Николай Костер-Вальдау, который также играл в «Черном ястребе», «Охотниках за головами», «Обливионе» и других кинокартинах.

Серсея Ланнистер в начальных сезонах «Игры престолов» носила длинные волосы. В пятом сезоне она появляется в коротко подстриженном облике во время «позорной» прогулки. Она не стала отращивать каскадные локоны, а сохранила короткую стрижку как знак того, что изменилась и стала сильнее. Зрители считают, что такой образ немного добавляет возраст и лишает прежнего шарма, но Серсею не беспокоит общественное мнение.

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Сериал, созданный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом, в стиле Midjourney отражает характерные общественные нормы, идеологию СССР и жесткие условия для граждан. Персонажи «Игры престолов» попали интриги того времени и столкнулись с дефицитом потребительских товаров. Они сохранили стойкость духа и гармонично вписались в атмосферу былой эпохи.