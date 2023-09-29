Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»

Как выглядели бы сцены из культового сериала, если бы его снимали в советском антураже.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Midjourney изобразила центральных персонажей культового сериала так, если бы сцены экранизации цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина снимали в советскую эпоху. На самом деле съемки проходили в Северной Ирландии, Мальте, Хорватии, Исландии и Марокко. Давайте посмотрим, как изменилась атмосфера «Игра престолов» в духе Советского Союза.

Современные технологии научились воплощать даже самые необычные творческие идеи. Нейросеть воссоздала советскую эпоху на импровизированной съемочной площадке «Игры престолов». У Тириона Ланнистера, которого играет Питер Динклэйдж, даже взгляд поменялся. Будто теперь он вместо Ипполита из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» говорит: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!..».

реклама



Рядом с сыном Тайвина Ланнистера сидит женщина с короткой стрижкой. В это трудно поверить, но это Дейенерис Таргариен. И если бы «Игру престолов» снимали в СССР, она была бы не матерью драконов, а матерью медведей. Советские женщины не носили откровенные наряды, поэтому дочь короля Эйриса II Таргариена и королевы Рейлы выглядит скромно. В этом костюме у нее даже нет намека на декольте.

реклама



А это семья Ланнистеров. Если смотреть слева направо: Тирион, Серсея и Джейме. Персонажи запечатлены в ресторане. Они выглядят нарядно, что наталкивает на мысль, что дети Тайвина Ланнистера пришли на праздник. Все они не похожи на своих героев, но их имидж соответствует эпохе СССР. Сразу в глаза бросаются густые усы Джейме. Даже в этой вселенной рыцарь выделяется на фоне остальных.

Это вождь народов выступает за трибуной. В таком виде изобразили отважного рыцаря в изгнании, бывшего лорда Медвежьего острова Джораха Мормонта, роль которого исполняет Иэн Глен. Он старше многих персонажей «Игры престола», и благодаря богатому жизненному опыту понимает, как можно уберечь от опасности людей. Это не основной, но запоминающийся персонаж. Мужчина был женат, но его жена скончалась во время третьего выкидыша. Больше Мормонт не женился, но до конца жизни был предан Дейенерис Таргариен.

реклама



И снова перед нами Тирион Ланнистер. Здесь он едет в машине и читает утреннюю газету. Midjourney подчеркивает, что этот персонаж интеллектуально развит. В «Игре престолов» у него была тяжелая судьба. Он долгое время комплексовал по поводу своей внешности, но потом перестал терзать себя из-за того, что не в силах изменить. Это позволило сконцентрироваться на своих достоинствах и стать временным десницей при короле Джоффри, десницей самопровозглашенной королевы Дейенерис Таргариен и десницей Брана Старка.

Младший из Ланнистеров, которые всегда платят свои долги, много раз сталкивался с неудачей и несправедливостью. Он понимает, каково это быть изгоем, которому никто не помогает. Тирион смог пережить волну предательства и стал лучшей версией себя, теперь он вдохновляет своим примером других граждан.

реклама



Джон Сноу позирует в пальто на Красной площади в Москве. Роль сына Лианны Старк и Рейгара Таргариена, принца Драконьего Камня принесла Киту Харингтону широкую известность. Его персонаж ассоциируется с фразой: «Зима близко». У него развито чувство чести и долга, он открыто выступает за справедливость и готов во благо народа жертвовать собственными интересами.

Далее в обзоре ─ свадьба Дейенерис Таргариен и Кхала Дрого. По сюжету изначально она не хотела выходить замуж за него, но, узнав поближе вождя дотракийского народа, искренне полюбила его. Молодожены выглядят счастливой парой. Видно, что одежда недорогая, но персонажи одеты чисто и опрятно. Советские граждане тоже не носили роскошные одеяния, но следили за тем, чтобы вещи были чистыми и выглаженными, на них не было дыр и других изъянов.

Брат-близнец Серсеи Джейме Ланнистер не позирует на камеру, он выглядит задумчивым. Его беспокоят семейные проблемы. Персонаж изображен недоверчивым, смелым и волевым человеком. Его роль исполняет Николай Костер-Вальдау, который также играл в «Черном ястребе», «Охотниках за головами», «Обливионе» и других кинокартинах.

Серсея Ланнистер в начальных сезонах «Игры престолов» носила длинные волосы. В пятом сезоне она появляется в коротко подстриженном облике во время «позорной» прогулки. Она не стала отращивать каскадные локоны, а сохранила короткую стрижку как знак того, что изменилась и стала сильнее. Зрители считают, что такой образ немного добавляет возраст и лишает прежнего шарма, но Серсею не беспокоит общественное мнение.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Сериал, созданный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом, в стиле Midjourney отражает характерные общественные нормы, идеологию СССР и жесткие условия для граждан. Персонажи «Игры престолов» попали интриги того времени и столкнулись с дефицитом потребительских товаров. Они сохранили стойкость духа и гармонично вписались в атмосферу былой эпохи.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

midjourney
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
19
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения и доведет его мощность до 1500 л.с
48
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
11
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Почему Т-80 снова ставят на конвеер
2
Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
12
Вместо благодарности союзники Украины получили экономический ущерб и судебный иск в ВТО
1
Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
2
Инсайдеры назвали 111 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 15 на Android 14
1
Российские инженеры создали новую сверхдешёвую технологию производства пластин для выпуска чипов
7
Military Watch: танки Abrams долго не продержатся из-за артиллерии и мин
+
NVIDIA похвасталась высоким fps и низкими задержками видеокарт в Counter-Strike 2 — GTX 1060 в деле
6
Решение Apple App Store оспорено в Верховном суде компанией Epic
+
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
13
Есть информация про запуск в производство двигателей ГТД-1000 для Т-80
3
Fox News: Хантер Байден получил более 250 тысяч долларов из Китая на адрес отца
1
ВС США заявили, что иранские корабли применили лазер против вертолета
9
Госсекретарь США Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным
2
20-ядерный процессор Intel Core i7-14700KF показал частоту 6 ГГц в утечке бенчмарка
+
Германия просит Швейцарию продать им свои Leopard 2, чтобы компенсировать поставки Украине
3

Популярные статьи

О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
42
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
49
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
3
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
16
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
10
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
8
На фоне китайской угрозы США готовятся отправить на Тайвань танки Abrams
5

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:38
Скорее Монголию России! - Генетики "поскребли" русских и монголов. И среди монголов русских по батюшке, т.е. R1A1, оказалось чуть ли не 10%. А монголов среди русских, жалкие 0,5%
В Таллине полиция оштрафовала мужчину за наклейку «Я — русский» на автомобиле
REY_B_
23:35
Совок распался, а название "Таллин" почему-то осталось....
В Таллине полиция оштрафовала мужчину за наклейку «Я — русский» на автомобиле
REY_B_
23:34
Так это и есть русский город Колывань. Потом шведы с немцами переименовали его в Ревель. А Таллин... это советское название! Его давно надо рассоветить!!!!
В Таллине полиция оштрафовала мужчину за наклейку «Я — русский» на автомобиле
Сергей Vorvort
23:34
Буданов аплодирует стоя!
Украинцы смогут въезжать в РФ по внутренним паспортам и без виз
Сергей Мажников
23:30
А как же легендарная неубиваемая Армата?
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
REY_B_
23:30
Итого, при том же кошельке, заметные 30% можно будет получить только через 3 поколения. Причём это порц и IPC, а картинка с FPS зависит больше от видяхи. Так что, на DDR5 нефиг даже засматриваться. Фи...
Утечка слайдов AMD раскрыла характеристики архитектур Zen 5 и Zen 6
Михаил Романов
23:29
Ничего не понимаю... Зачем этот человек всей этой хернёй занимается? Заместо того чтоб поставить на линух Стим или portproton или litris ... Уже несколько лет играю исключительно на линух и бед не зна...
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
REY_B_
23:26
РЖУНЕМОГУ! - Промелькнула новость "себестоимость производства зелёной электроэнергии дорожает из-за роста цен на энергоносители".
Volkswagen готовится к электрической эре с новым электромобилем Golf и проектом Trinity
Виктор Махаев
23:25
Насчёт галош ошибочка вышла. Их очень уважали в Средней Азии и любили скалолазы.
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
REY_B_
23:24
Налетай! Трассировку пути с DLSS в 720 она потянет! Только видеовыход надо будет допаять самому.
Видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada с 32 Гбайт памяти появилась в продаже с ценником в $5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем