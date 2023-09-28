Американский генерал Марк Хертлинг отметил, что при неправильном обслуживании двигателей Abrams может взорваться. Он подчеркнул, что плохая герметизация боекомплекта также представляет опасность — при попадании снаряда в эту часть танка он также может разлететься.

Американские танки Abrams крайне сложно обслуживать. Если их неправильно эксплуатировать, они могут выйти из строя. Данное заявление сделал отставной командир батальона танков Leclerc Ян Буавен, беседуя с изданием Le Figaro.

Много внимания требуется уделять турбинам. Персонал, не прошедший специальную подготовку, может ошибиться на ровном месте.

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Американский генерал Марк Хертлинг подчеркнул, что неправильная эксплуатация бронированных единиц, вкупе с отсутствием полноценного обслуживания, может привести к взрыву двигателя. Боекомплект, к примеру, не имеет должной герметичности. Если снаряд противника попадет в эту часть машины, она моментально детонирует.

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Ранее поступило заявление от бывшего американского разведчика Скотта Риттера. Он считает, что передача танков Abrams Украине является страшной глупостью. Теперь ВС РФ может продемонстрировать не только своим гражданам, но и всему миру, насколько уязвимы западные единицы брони.