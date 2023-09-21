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Во Львовской области Украины произошел ряд взрывов, обернувшихся возгоранием на промышленном объекте и складах. Подробности случившегося предоставлены руководителем местной военной администрации Максимом Козицким.
Как утверждает чиновник, взрывы разразились на территории населенного пункта Дрогобыч.
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Было несколько прилетов, два попали в промышленный объект. В цехе произошло возгорание, склад, имеющий три этажа, полностью разрушен. Сведения об этом он написал в своем канале Telegram. Козицкий подчеркнул, что информации о жертвах или раненых нет.
Не только во Львовской области были прилеты. Харькову тоже достались. В результате попадания снарядов разрушено несколько складских помещений.
Ранее местные СМИ рассказали о череде взрывов, раздавшихся в Виннице и столице Украины. Воздушная тревога звучала в большинстве областей государства. Со стороны российского военного ведомства не поступало сообщений по данному поводу.