В Харькове также произошла серия взрывов. Как сообщил в Telegram глава МВД Украины Игорь Клименко, в городе в результате взрывов разрушено складское здание.

Во Львовской области Украины произошел ряд взрывов, обернувшихся возгоранием на промышленном объекте и складах. Подробности случившегося предоставлены руководителем местной военной администрации Максимом Козицким.

Как утверждает чиновник, взрывы разразились на территории населенного пункта Дрогобыч.

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Было несколько прилетов, два попали в промышленный объект. В цехе произошло возгорание, склад, имеющий три этажа, полностью разрушен. Сведения об этом он написал в своем канале Telegram. Козицкий подчеркнул, что информации о жертвах или раненых нет.

Не только во Львовской области были прилеты. Харькову тоже достались. В результате попадания снарядов разрушено несколько складских помещений.

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Ранее местные СМИ рассказали о череде взрывов, раздавшихся в Виннице и столице Украины. Воздушная тревога звучала в большинстве областей государства. Со стороны российского военного ведомства не поступало сообщений по данному поводу.