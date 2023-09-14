Речь идёт про решение властей поддержать операцию и предоставить оружие, произведенное ФРГ, для военных действий. С подобным заявлением он выступил во время подкаста радиопередачи Cosmo.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что военное и финансовое спонсирование Киева можно приравнять к участию государства в бомбежке Югославии. Речь идёт про решение властей поддержать операцию и предоставить оружие, произведенное ФРГ, для военных действий. С подобным заявлением он выступил во время подкаста радиопередачи Cosmo.

События в Югославии стали первым предвестником смены эпох. Германия совершила серьезную ошибку, вмешавшись в ситуацию с применением своего вооружения.

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Канцлер подчеркнул, что военные действия того времени отобразились на его карьере. В 98-м году его избрали на пост депутата в бундестаг.

Шольц рассказал, что одним из первых решений, которые он принял, став уполномоченным лицом, стало участие Германии в миссии в Югославии. Но фактически это военная операция.

Дальнейшие попытки привлечь к ЕС государства, сформировавшиеся на почве разрушенной Югославии, стали тем самым «умиротворением» обостренной ситуации. Так Европа пыталась урегулировать вспыхнувшее противостояние.

Ранее сербский руководитель Александр Вучич обратился к НАТО с требованием ответить за военную операцию, проведенную почти 24 года назад в Югославии.