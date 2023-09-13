Гагин подчеркнул, что подразделения ВСУ продолжают безуспешные попытки прорвать оборону в районе Опытного.

Советник врио руководителя ДНР Ян Гагин рассказал о числе потерь украинских военнослужащих во время прямых столкновений вблизи населенного пункта Опытного. Его слова процитированы ТАСС.

Чиновник отметил, что украинские военнослужащие пытаются прорвать оборонительную линии возле поселка Опытного. Количество безвозвратных потерь за прошедшие 48 часов составляет уже несколько десятков человек.

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Он подчеркнул, что ВСУ предпринимают комбинированную тактику. Вперед, ближе к линии боевого соприкосновения пускают группу пехоты, которую издали поддерживает артиллерия и танки. Но подобная стратегия не имеет успеха, так как тут же идёт ответный огонь российских артиллерийских систем.

Гагин отметил, что обстановка в районе населенного пункта является сложной, но ситуация под контролем. Вероятность прорыва украинских военнослужащих отсутствует. Есть все предпосылки к тому, что ВСУ будут отброшены назад уже в ближайшие дни.