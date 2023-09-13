Предложения продавцов появятся на платформе 13 сентября, получить смартфон можно будет уже в начале октября.

Яндекс Маркет открывает предзаказ на новинку от компании Apple – iPhone 15 Pro в титановом корпусе. Стартовая цена составит 206 990 рублей. Об этом журналисты издания «Лента.ру» узнали от пресс-службы маркетплейса.

Уже с сегодняшнего дня, 13 сентября, предложения будут опубликованы на платформе. Будущие владельцы смогут получить устройства в первые дни октября.

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Предложение является ограниченным. Приобрести таким образом смартфон удастся лишь небольшому числу счастливчиков.

Американская корпорация Apple на днях презентовала продолжение серии популярнейших в России смартфонов – iPhone 15, а также иные устройства. Показ осуществлялся на осеннем мероприятии, проводящемся каждый год. Стартовая стоимость новинки составляет почти $800. Модель iPhone 15 с увеличенным экраном стоит на сто долларов больше.

Официальных поставок устройств в Россию не ожидается. Корпорация ввела ограничения на экспорт своей продукции ещё весной прошлого года. С точки зрения генерального директора информационного-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, новинка появится в российских магазинах не раньше, чем через 7-10 дней с момента запуска продаж смартфона.