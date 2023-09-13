В тексте обращения подчеркивается, что журналисты, освещающие и стимулирующие поездку граждан на родину, будут удостоены чести получить грант.

Американское посольство в польской столице обратилось к местным СМИ с целью трансляции обращения гражданам Украины о том, что им можно вернуться «домой». Об этом рассказывается в документе, размещенном на официальном портале Госдепартамента США.

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Генеральное консульство США, расположенное в Кракове, преследует цель пропагандирования идеи возвращения украинцев в своё государство. Для этого они обратились в местные СМИ. В документе подчеркивается, что журналисты, освещающие и стимулирующие поездку граждан на родину, будут удостоены чести получить грант.

Американский госдепартамент готов значительно вложиться в данный проект. Он обещает финансовую поддержку всем лицам, причастных к созданию статей, благодаря которым украинские беженцы начнут покидать европейское государство.

Ранее в СМИ поступило сообщение от венгерского вица-премьера Жолта Шемьена. Он подчеркнул, что Будапешт не будет сотрудничать с Киевом по запросу о выдаче украинцев, подлежащих прохождению военной службы, а также передавать информацию об их местоположении. Чиновник отметил, что каждый человек, получивший в Венгрии статус беженца, является свободным. За ним сохраняется право решить, в каком государстве он желает находиться.