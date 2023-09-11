Политик подчеркнула, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Помощь Запада, в данном вопросе, не стала решающим фактором.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предстоит начать мирные переговоры с Россией. Такого мнения придерживается депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт.

Политик подчеркнула, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Помощь Запада, в данном вопросе, не стала решающим фактором. Линия боевого соприкосновения осталась в прежних границах. Прямое противостояние – это не тот путь, которого следует придерживаться Украине.

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С точки зрения Вагенкнехт, украинскому лидеру пора взглянуть правде в глаза и выразить свою готовность к мирному урегулированию конфликта.

Перед этим с заявлением выступил американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Он считает, что Украина согласится на переговоры с Москвой при условии, если данная инициатива последует со стороны России. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что в Киеве не видят потенциальных точек соприкосновения для налаживания контакта.

Россия с самого начала предлагала инициировать переговоры. Несколько раз представители двух государств устраивали встречи. Но в сентябре прошлого года Украина ограничила любую возможность мирной беседы, запретив ведение переговоров с Москвой на законодательном уровне.