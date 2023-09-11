Данная идея впервые появилась ещё 6 лет назад. Её обсудили французский лидер Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Украинское контрнаступление продемонстрировало трудности Запада с тяжелым вооружением. Особенно разочаровали танки. «Леопард» и «Челленджер» – это морально устаревшая техника, и её нахождение на поле боя не позволяет захватить преимущество. Решение есть одно – создать новую платформу.

Данная идея впервые появилась ещё 6 лет назад. Её обсудили французский лидер Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

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В этом году руководитель немецкого МО Борис Писториус и его коллега из Франции Себастьян Лекорню объявили о потенциальном возрождении проекта.

К разработке нового оружия их подстегнуло украинское контрнаступление. Новейшие модели танков «Леопард» уничтожались вдоль всей линии соприкосновения, так и не изменив положения на поле битвы.

Украине поставили множество боевых машин, но они проигрывали в сражении при контакте с российскими «Прорывами». В итоге противостояние свелось к артиллерийскому огню.

К обсуждению нового проекта приступят уже 22 сентября. Уже к концу нынешнего года будет утверждена «дорожная карта» разработок инновации.

Новая платформа получила предварительное наименование – MGCS. Разработчиком и, по совместительству, производителем выступит франко-германское предприятие KNDS.

Детали предстоит обсудить. Во-первых, пока не утвержден калибр главного орудия. Во-вторых, проектировщикам необходимо сделать мобильную боевую машину, при этом имеющую крепкую броню.