Военный эксперт подчеркнул, что с каждым днем возрастает количество бойцов, решивших не оказывать сопротивление и сдаться.

Украинские военнослужащие все чаще сдаются в плен, не желая следовать приказам собственного руководства. С таким заявлениям выступил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Военный эксперт подчеркнул, что с каждым днем возрастает количество бойцов, решивших не оказывать сопротивление и сдаться.

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С его точки зрения, подобное происходит по причине плохой подготовки и отправки на линию боевого соприкосновения, где «вчерашний гражданский» должен взять штурмом российские оборонительные укрепления, возведенные настоящими специалистами по фортификации. Эксперт рассказал, что в Европе умалчивают о многих деталях контрнаступления.

Макгрегор отметил, что приказы о сдаче поступают от руководителей подразделений. Они видят, что у них «на руках» до 50 бойцов, находящихся в тяжелом состоянии. А эвакуации со стороны своих товарищей можно не ожидать. В такой момент командиры и решаются на сдачу в плен.

Эксперт подчеркивает, что подобная тенденция сформировалась после ряда заявления о соблюдении Россией правил содержания пленных. Их не подвергают пыткам, оказывают необходимую медицинскую помощь, располагают в надлежащих условиях.