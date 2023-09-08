реклама
За прошедшие несколько дней украинские военнослужащие понесли потери около сотни человек личного состава вблизи Новодонецка, расположенного в ДНР. Об этом сообщил советник временного руководителя республики Ян Гагин. Большинство бойцов погибло, остальные получили ранения различной степени тяжести.
Гагин добавил, что ВСУ уже приступили к подготовке резервов, насчитывающих до двухсот человек, чтобы укрепить позиции на данном участке линии боевого соприкосновения. Чиновник отметил, что обстановка в данном районе крайне сложная.
реклама
Другое сообщение поступило от Александра Ходаковского. Его ведомству удалось перехватить переговоры украинских военнослужащих, которые за ночь множество раз запросили транспорт для эвакуации.
Также Гагин рассказал о невосполнимых потерях ВСУ, которые были подтверждены молчанием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Политик проигнорировал заданный вопрос о числе погибших в украинском конфликте. Согласно информации, ВСУ потеряли порядка 500 000 человек за прошедшие 1,6 года.
При этом Столтенберг добавил, что противостояние с самого начала обещало быть жестоким и опасным. Он указал на защиту, выстроенную российской армией. Оборона ВС РФ имеет несколько уровней, а расставленные мины и ловушки надежно защищают подступы к рубежам. Преодолеть данные преграды не так и просто.