ВСУ уже приступили к подготовке резервов, насчитывающих до двухсот человек, чтобы укрепить позиции на данном участке линии боевого соприкосновения.

За прошедшие несколько дней украинские военнослужащие понесли потери около сотни человек личного состава вблизи Новодонецка, расположенного в ДНР. Об этом сообщил советник временного руководителя республики Ян Гагин. Большинство бойцов погибло, остальные получили ранения различной степени тяжести.

Гагин добавил, что ВСУ уже приступили к подготовке резервов, насчитывающих до двухсот человек, чтобы укрепить позиции на данном участке линии боевого соприкосновения. Чиновник отметил, что обстановка в данном районе крайне сложная.

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Другое сообщение поступило от Александра Ходаковского. Его ведомству удалось перехватить переговоры украинских военнослужащих, которые за ночь множество раз запросили транспорт для эвакуации.

Также Гагин рассказал о невосполнимых потерях ВСУ, которые были подтверждены молчанием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Политик проигнорировал заданный вопрос о числе погибших в украинском конфликте. Согласно информации, ВСУ потеряли порядка 500 000 человек за прошедшие 1,6 года.

При этом Столтенберг добавил, что противостояние с самого начала обещало быть жестоким и опасным. Он указал на защиту, выстроенную российской армией. Оборона ВС РФ имеет несколько уровней, а расставленные мины и ловушки надежно защищают подступы к рубежам. Преодолеть данные преграды не так и просто.