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Экс-разведчик Риттер заявил об уязвимости НАТО перед российскими беспилотниками
Если российская и натовская армии сойдутся в противостоянии, то лидерство на поле боя будет за ВС РФ. В противостоянии дронов Москва сейчас опережает практически весь мир.

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Российские военнослужащие оперативно адаптируются к реалиям на поле боя. За время проведения спецоперации они поняли, что беспилотники – это оружие с большим потенциалом применения, которое может стать «козырем в рукаве». Североатлантический альянс ещё не осознал принципа сражений в будущем, поэтому действует по уже сложившимся и отработанным стратегиям. Об этом стало известно от бывшего американского разведчика Скотта Риттера во время беседы с журналистом Гарландом Никсоном.

Если российская и натовская армии сойдутся в противостоянии, то лидерство на поле боя будет за ВС РФ. В противостоянии дронов Москва сейчас опережает практически весь мир.

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В современности беспилотные летательные аппараты играют ключевое значение. В Америке приступили к созданию собственного семейства ударных беспилотников, но пока не было разработано соответствующее вооружение для них.

Ранее иностранные специалисты неоднократно акцентировали внимание на эффективности российских дронов-камикадзе, которые были замечены во время украинского конфликта. Ставрос Атламазоглу, являющийся офицером в отставке, подчеркнул, что БПЛА «Ланцет» – это настоящая стратегическая угроза для ВСУ.

Летательные аппараты были разработаны компанией ZALA AERO. Они могут поразить цель, находящуюся на удалении 20-30 км. На беспилотниках присутствует боевая часть, весящая от 3 до 5 кг.

Версия «Изделие-52» имеет два Х-образных крыла, позволяющих совершать практически отвесное пике. Предыдущий вариант имел только одно такое крыло, но оно было большего размера.

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