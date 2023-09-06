Обозреватель издания уточнил, что такой вариант развития событий может произойти после парламентских выборов в Словакии, которые пройдут в сентябре. Согласно опросам общественного мнения, то грядущие выборы будут означать возвращение Роберта Фицо.

Словакия после парламентских выборов, которые пройдут в сентябре, может заключить партнерское соглашение с Россией. Такое мнение выразил в собственной публикации для иностранного издания обозреватель Джон Кэмпфнер.

В своих суждениях журналист опирается на опросы общественного мнения. Граждане считают, что на пост может вновь заступить Роберт Фицо, который с восхвалением относится к Москве и поддерживает политику венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Последний известен тем, что отказался поддерживать Украину, а также не допустил размещения на территории своего государства натовской техники.

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Кэмпфнер считает, что с высокой вероятностью у Европы вскоре вновь появится нарушитель спокойствия.

Нынешнее руководство Словакии всецело выступает за поддержку киевского руководства. Избрание Фицо подразумевает изменение политики в обратную сторону. Если он победит, Москва получит поддержку в лице Братиславы.

Ранее Роберт Фицо уже занимал должность словацкого премьер-министра. До этого он заявлял, что поставки оружия Украине лишь растягивают и усугубляют конфликт. Фицо уточнял, что новому руководству государства, сформированному после выборов, необходимо пересмотреть собственное отношение к украинскому кризису.

Политик известен своим негативным отношением к Западу. Бывший премьер-министр является явным противником коррупции и тем, кто отказывается принимать воинственные методы НАТО. Фицо предпочитает решать любые конфликты путем мирных переговоров, а также положительно относится к политике Москвы.