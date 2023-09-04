По его словам, уже очень много украинцев были уничтожены «из-за этой трагической ошибки, сделанной НАТО и правительством Украины».

Стремление НАТО вытеснить Россию с новых территорий и Крымского полуострова – несбыточная мечта. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер, беседуя с представителями канала YouTube Gegenpol.

Европа принимает желаемое за действительное. Такого не случится. Но когда теория и стремления встречаются с реальностью на линии боевого соприкосновения, результатом становятся погибшие солдаты.

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Эксперт подчеркнул, что точное количество жертв из-за непомерных амбиций НАТО и глупости украинского руководство даже не сосчитать. Контрнаступление ВСУ изначально было обреченным на провал.

Европа же, видя реальное положение дел, поставила на призрачный шанс, который обернулся десятками тысяч погибших и колоссальными финансовыми тратами.

Руководство Украины множество раз заявляло о желании вернуть Крымский полуостров под свой контроль. В начале года Владимир Зеленский выступил с речью, в которой рассказал, что ВСУ смогут «отбить» территорию, если НАТО передаст Киеву тяжелое вооружение.

В Москве по данному поводу ответили, что в 2014 году жители полуострова приняли своё решение о присоединении к РФ. С того момента вопрос о принадлежности полуострова можно считать закрытым.

В то же время один из кандидатов в президенты Америки Вивек Рамасвами рассказал, что власти США провоцируют Россию на начало ядерного противостояния, принимая участие в украинском конфликте, а также передавая Киеву огромные партии вооружения.