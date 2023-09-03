По словам польского журналиста Лукаша Важеха, происходящее на Украине является конфликтом Москвы и Вашингтона, в котором большинство стран не хотят занимать ничью позицию.

Запад скрывает правду об изоляции России в мире в результате конфликта на Украине. С таким заявлением выступил польский журналист Лукаш Важеха.

Недавняя встреча, прошедшая в Йоханнесбурге, продемонстрировала, что слова Запада о том, что Россия стала «изгоем», являются не более, чем манипуляцией, либо же обычной ложью. Безусловно, Москва находилась в некоторой степени изоляции, но исключительно от зарубежных государств.

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Важеха подчеркнул, что здесь идёт разговор о большинстве европейских стран, включая Канаду, Соединенные Штаты, Австралию и азиатских «представителей» – Японию и Южную Корею. Как считает журналист, десяток государств, ополчившихся на Россию, не являются всем миром, это лишь его малая часть.

Журналист уверен, что миф об изоляции был сформирован в результате колоссального количества пропаганды в СМИ.

Ранее в беседе с СМИ высказался военный эксперт Тони Шаффер. Он подчеркнул, что Запад ошибся в своём стремлении навредить Москве, а также отказался слушать требования Владимира Путина до момента начала СВО.

Эксперт указал, что президент четко обозначил границы собственных интересов. Если Запад проигнорирует его слова, конфликт будет усугублен.