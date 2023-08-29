ВСУ могли использовать эти танки в контрнаступлении, указал специалист.

Швейцария могла направить на Украину почти сотню немецких танков Leopard 1A5, но не стала этого делать. Теперь же они простаивают, покрываясь ржавчиной. Об этом рассказал военный специалист Питер Сучиу в своей публикации для 19FortyFive.

Швейцария около двух столетий придерживается политики невмешательства. Но с точки зрения критиков государства, отказ в передаче Киеву танков является фактической помощью России.

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С точки зрения эксперта, Берн намеревался продать устаревшие бронированные единицы Европе, но после не стал совершать сделку. Сучиу добавил, что танки могли быть использованы в контрнаступлении, уменьшив тем самым потери среди украинских военнослужащих.

Почти сотня «Леопардов» – это серьезное подспорье для ВСУ, где каждый патрон на счету. Но бронированные единицы, произведенные во времена холодной войны, просто стоят и ржавеют в Италии.

Тем не менее Швейцария отказывается нарушать свой нейтралитет, несмотря на попытки Киева склонить государство на свою сторону.

Украинское контрнаступление длится вот уже почти три месяца. За прошедшее время ВСУ не удалось прорваться к российским оборонительным рубежам, а также перевернуть ситуацию в свою пользу.