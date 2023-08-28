В сети также появились характеристики портативной консоли

Очередная замена Steam Deck от компании Lenovo будет «дорогостоящей игрушкой». По предварительной информации, цена портативной консоли составит около 800 долларов.

В сети опубликовали ожидаемую стоимость и предположительные характеристики новинки от Lenovo – Legion Go. Сведения были предоставлены изданием Windows Report.

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В публикации указано, что цена портативной консоли составит 800 долларов. Это порядка 76 000 рублей, если брать нынешний курс ЦБ. В гаджете установлен процессор AMD Ryzen Z1 Extreme, имеется 16 ГБ оперативки, накопитель от 256 ГБ до 1 ТБ и 11 «Винда» Home в качестве оперативной системы. Экран составляет 8,8 дюймов, разрешение – 2560х1600.

В статье издания подчеркивают, что китайская консоль превосходит по технической составляющей американский продукт Steam Deck, но и стоит дороже. В СМИ добавили, что девайс должны анонсировать представители компании уже через несколько дней, в сентябре нынешнего года.