Обеспечение мировой безопасности – задача, посильная лишь России. Такое мнение изложил бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас, беседуя в эфире «Соловьев Live».

Специалист подчеркнул, что единственный верный исход для Украины, при котором у нее будет стабильность и безопасность – это мир, где Россия устанавливает собственные условия.

Джатрас уверен, что зарубежная политика, выстроенная на принципах «абсолютной правоты», а также на принижении прав и ценности своих оппонентов, давно изжила себя. Американским дипломатам и чиновникам попросту нельзя верить, их слова пропитаны ложью, а действуют они исходя из ситуации. Сегодня, будучи другом, она превратится во врага завтра, если это будет выгодно стране и им.



Ранее консультант госдепа США Уэсли Саттервайт подчеркнул, что Америке требуется в срочном порядке приступить к мирным переговорам по украинскому конфликту, пока российская спецоперация не завершилась успехом.