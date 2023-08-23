Год релиза сериала по RPG-франшизе объявили в официальном твиттере онлайн-кинотеатра Prime Video, представив и промо-изображение — ретро-постер с Волт-Боем, рекламирующий жизнь и отдых в Лос-Анджелесе.

Компания Amazon подтвердила год выхода сериала по RPG-франшизе. Объявление было сделано в аккаунте, принадлежащем онлайн-кинотеатру Prime Video в социальных сетях. Также было представлено промо – ретро-постер с Волт-Боем, рекламирующим солнечную жизнь в Лос-Анджелесе.

Ранее в Amazon отказывались внести конкретику о примерной дате выхода сериала. Появление первого сезона являлось настоящей загадкой. В СМИ выдвигали предположение, что проект не стоит ожидать в этом году. И оказались правы.

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Съёмки сериала уже завершены. Один из актеров, играющих главную роль в сериале, поделился публикацией в социальных сетях, где рассказал о конце работ над проектом.

Что будет в эпизодах сериала Fallout – большая тайна. Если ориентироваться на промо, действия картины пройдут на западном побережье США. Аналогичный сеттинг присутствовал в первых двух играх серии. Последующие части освещали события в Вашингтоне и Бостоне.

Короткий промо-ролик был продемонстрирован сотрудниками Bethesda во время закрытой презентации Starfield на идущем мероприятии gamescom 2023, проходящем в Германии. Кадры предназначены исключительно для узкого круга лиц, пока их не собираются «сливать» в сеть.